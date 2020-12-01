У МОН розповіли про проект “Навчаємось разом” та співпрацю з Фінляндією

ukru
06:32 • 30799 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

03:38 • 83857 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 105534 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 111694 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 101230 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 110836 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 88469 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 102116 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 118241 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 145475 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
 м/с
92 %
757 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
“Наші хлопці стоять там на місці”: Зеленський про те, чи перебувають ЗСУ в оточені в курській області

“Наші хлопці стоять там на місці”: Зеленський про те, чи перебувають ЗСУ в оточені в курській області

18 березня, 21:38 • 27703 перегляди
На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

18 березня, 22:21 • 46373 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

02:22 • 38447 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

02:34 • 69660 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 81040 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 30851 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 95590 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 322089 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 255259 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 348724 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 79541 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 113866 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 114250 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 110993 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 124426 перегляди
Актуальне
У МОН розповіли про проект “Навчаємось разом” та співпрацю з Фінляндією

У МОН розповіли про проект “Навчаємось разом” та співпрацю з Фінляндією

Київ • УНН

 • 12724 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Сьогодні відбулась онлайн-зустріч т.в.о. міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета та міністерки освіти Фінляндії Лі Андерссон, під час якої сторони обговорили пріоритети подальшої імплементації проекту "Навчаємось разом" та програми "EU4Skills: Кращі навички для сучасної України". Про це повідомляє пресслужба Міносвіти, передає УНН.

“Сторони підтвердили продовження реформи Нової української школи та обговорили пріоритети подальшої імплементації проєкту "Фінська підтримка реформи української школи" (інша назва "Навчаємось разом") та програми "EU4Skills: Кращі навички для сучасної України”, - йдеться в повідомленні.

У відомстві розповіли, що проект "Навчаємось разом" складається з трьох ключових кластерів, які відповідають основним потребам реалізації концепції "Нова українська школа":

• підготовка вчителів початкової школи (1-4 класи) на основі компетентнісно-орієнтованого підходу;

• популяризація освіти, підвищення рівня сприйняття суспільством важливості освіти та необхідності її реформування;

• покращення освітнього середовища.

"Фінляндія готова й надалі підтримувати освітню реформу в Україні в проєктах "Навчаємось разом" та "EU4Skills: Кращі навички для сучасної України". Передусім ми намагаємось посилити потенціал вчителів, які задоволені нашою підтримкою, та раді поділитися нашим досвідом ще й у сфері діджиталізації. В Україні реформ багато. Дуже важливо ці результати підтримати", – зазначила міністерка освіти Фінляндії Лі Андерссон.

Сергій Шкарлет додав, що за 5 місяців роботи було багато зроблено в поступі й розвитку реформи НУШ, у проекті "Навчаємось разом" та програмі "EU4Skills: Кращі навички для сучасної України".

Зокрема, цьогоріч для імплементації програми EU4Skills було відібрано 7 пілотних регіонів та 21 заклад освіти. Проведено масштабний аудит 1254 закладів професійно-технічної та фахової передвищої освіти. Здійснюються заходи щодо посилення спроможності регіональних рад професійної (професійно-технічної) освіти пілотних регіонів. Сьогодні Міністерство освіти і науки працює над удосконаленням досягнутих результатів, щоб реформа не зазнавала гальмування.

Нагадаємо, у жовтні т.в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет підтвердив, що ЄС допомагатиме Україні реформувати освіту.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.13
Bitcoin
$83,201.70
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,048.95
Ethereum
$1,938.91