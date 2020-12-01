У МОН розповіли про проект “Навчаємось разом” та співпрацю з Фінляндією

“Сторони підтвердили продовження реформи Нової української школи та обговорили пріоритети подальшої імплементації проєкту "Фінська підтримка реформи української школи" (інша назва "Навчаємось разом") та програми "EU4Skills: Кращі навички для сучасної України”, - йдеться в повідомленні.

У відомстві розповіли, що проект "Навчаємось разом" складається з трьох ключових кластерів, які відповідають основним потребам реалізації концепції "Нова українська школа":

• підготовка вчителів початкової школи (1-4 класи) на основі компетентнісно-орієнтованого підходу;

• популяризація освіти, підвищення рівня сприйняття суспільством важливості освіти та необхідності її реформування;

• покращення освітнього середовища.

"Фінляндія готова й надалі підтримувати освітню реформу в Україні в проєктах "Навчаємось разом" та "EU4Skills: Кращі навички для сучасної України". Передусім ми намагаємось посилити потенціал вчителів, які задоволені нашою підтримкою, та раді поділитися нашим досвідом ще й у сфері діджиталізації. В Україні реформ багато. Дуже важливо ці результати підтримати", – зазначила міністерка освіти Фінляндії Лі Андерссон.

Сергій Шкарлет додав, що за 5 місяців роботи було багато зроблено в поступі й розвитку реформи НУШ, у проекті "Навчаємось разом" та програмі "EU4Skills: Кращі навички для сучасної України".

Зокрема, цьогоріч для імплементації програми EU4Skills було відібрано 7 пілотних регіонів та 21 заклад освіти. Проведено масштабний аудит 1254 закладів професійно-технічної та фахової передвищої освіти. Здійснюються заходи щодо посилення спроможності регіональних рад професійної (професійно-технічної) освіти пілотних регіонів. Сьогодні Міністерство освіти і науки працює над удосконаленням досягнутих результатів, щоб реформа не зазнавала гальмування.

Нагадаємо, у жовтні т.в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет підтвердив, що ЄС допомагатиме Україні реформувати освіту.