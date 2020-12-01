У МОН розповіли про проект “Навчаємось разом” та співпрацю з Фінляндією
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Сьогодні відбулась онлайн-зустріч т.в.о. міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета та міністерки освіти Фінляндії Лі Андерссон, під час якої сторони обговорили пріоритети подальшої імплементації проекту "Навчаємось разом" та програми "EU4Skills: Кращі навички для сучасної України". Про це повідомляє пресслужба Міносвіти, передає УНН.
“Сторони підтвердили продовження реформи Нової української школи та обговорили пріоритети подальшої імплементації проєкту "Фінська підтримка реформи української школи" (інша назва "Навчаємось разом") та програми "EU4Skills: Кращі навички для сучасної України”, - йдеться в повідомленні.
У відомстві розповіли, що проект "Навчаємось разом" складається з трьох ключових кластерів, які відповідають основним потребам реалізації концепції "Нова українська школа":
• підготовка вчителів початкової школи (1-4 класи) на основі компетентнісно-орієнтованого підходу;
• популяризація освіти, підвищення рівня сприйняття суспільством важливості освіти та необхідності її реформування;
• покращення освітнього середовища.
"Фінляндія готова й надалі підтримувати освітню реформу в Україні в проєктах "Навчаємось разом" та "EU4Skills: Кращі навички для сучасної України". Передусім ми намагаємось посилити потенціал вчителів, які задоволені нашою підтримкою, та раді поділитися нашим досвідом ще й у сфері діджиталізації. В Україні реформ багато. Дуже важливо ці результати підтримати", – зазначила міністерка освіти Фінляндії Лі Андерссон.
Сергій Шкарлет додав, що за 5 місяців роботи було багато зроблено в поступі й розвитку реформи НУШ, у проекті "Навчаємось разом" та програмі "EU4Skills: Кращі навички для сучасної України".
Зокрема, цьогоріч для імплементації програми EU4Skills було відібрано 7 пілотних регіонів та 21 заклад освіти. Проведено масштабний аудит 1254 закладів професійно-технічної та фахової передвищої освіти. Здійснюються заходи щодо посилення спроможності регіональних рад професійної (професійно-технічної) освіти пілотних регіонів. Сьогодні Міністерство освіти і науки працює над удосконаленням досягнутих результатів, щоб реформа не зазнавала гальмування.
Нагадаємо, у жовтні т.в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет підтвердив, що ЄС допомагатиме Україні реформувати освіту.