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В.о. міністра освіти підтвердив, що ЄС допомагатиме Україні реформувати освіту

В.о. міністра освіти підтвердив, що ЄС допомагатиме Україні реформувати освіту

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Виконуючий обов’язки міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет підтвердив, що Європейський Союз надіслав у Міносвіти листа, що стосується реформи української освітної системи. Про це Шкарлет написав у своєму телеграм-каналі, передає УНН.

Зокрема, в листі від ЄС українському Міністерству освіти йдеться про плідну співпрацю європейських експертів з українською стороною в напрямку реалізації реформ освіти і системи державного управління.

“Між МОН та ЄС триває конструктивний діалог і результативна співпраця. Ми опрацьовуємо як питання реалізації вже запущених реформ в освіті, так і розробляємо нові”, — написав в.о. міністра освіти.

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Нагадаємо, реформа освіти в Україні почалася у 2017-му році. 5 вересня 2017-го Верховна Рада проголосувала “Закон про освіту”, чим запровадила в системі освіти поняття “Нова українська школа”. В 2017-му програму, в якості експерименту, було запущено в початкових класах 100 українських шкіл. Натомість, повним ходом систему “НУШ” для початкових класів почали вводити в 2018 році.

З 2020 року міністерство освіти почало готувати до впровадження “Нової української школи” і для середньої освіти. Запуск “НУШ” в базовій освіті планують ввести в 2022 році. Всі ці процеси відбуваються під пильним наглядом Євросоюзу, а про результати реформ керівництво міністерства відзвітувало перед керівником програм співробітництва ЄС в Україні Стефаном Шльойнінгом.

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Додамо, без дотичності ЄС не обходиться українська освіта і в інших питаннях. Відтак, МОН чекає на допомогу Європейського інвестиційного банку, щоб реформувати в Україні професійно-технічну ланку освіти, а також міністерство освіти розраховує, щоб ЄІБ профінансуває запровадження очно-дистанційної форми навчання в Україні.

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