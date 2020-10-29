И.о. министра образования подтвердил, что ЕС поможет Украине реформировать образование
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет подтвердил, что Европейский Союз направил в Минобразования письмо, касающееся реформы украинской образовательной системы. Об этом Шкарлет написал в своем телеграмм-канале, передает УНН.
В частности, в письме от ЕС украинскому Министерству образования говорится о плодотворном сотрудничестве европейских экспертов с украинской стороной в направлении реализации реформ образования и системы государственного управления.
"Между МОН и ЕС продолжается конструктивный диалог и результативное сотрудничество. Мы прорабатываем как вопрос реализации уже запущенных реформ в образовании, так и разрабатываем новые", - написал и.о. министра образования.
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Напомним, реформа образования в Украине началась в 2017 году. 5 сентября 2017-го Верховная Рада проголосовала "Закон об образовании", чем ввела в системе образования понятие "Новая украинская школа". В 2017-м программу, в качестве эксперимента, было запущено в начальных классах 100 украинских школ. Полным ходом систему "НУШ" для начальных классов начали вводить в 2018 году.
С 2020 года Министерство образования начало готовить к внедрению "Новой Украинской школы" и для среднего образования. Запуск "НУШ" в базовом образовании планируют ввести в 2022 году. Все эти процессы происходят под пристальным наблюдением Евросоюза, а о результатах реформ руководство министерства отчиталось перед руководителем программ сотрудничества ЕС в Украине Стефаном Шльойнингом.
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Добавим, без соприкосновения ЕС не обходится украинское образование и в других вопросах. Следовательно, МОН ждет помощи Европейского инвестиционного банка, чтобы реформировать в Украине профессионально-техническое звено образования, а также Министерство образования рассчитывает, чтобы ЕИБ профинансувае введение очно-дистанционной формы обучения в Украине.