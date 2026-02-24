$43.300.02
51.010.09
uk
17:32 • 942 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
16:08 • 4734 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
15:23 • 9954 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 11382 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 11603 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55 • 19409 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 12889 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 31021 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 08:57 • 21089 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32 • 19057 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
У Молдові відбувся марш солідарності з Україною у четверту річницю повномасштабної війни

Київ • УНН

 • 96 перегляди

У Кишиневі відбувся марш солідарності з Україною у четверту річницю повномасштабного вторгнення рф. Близько трьохсот людей пройшли до посольства росії, висловлюючи підтримку Україні та засуджуючи агресію.

У Молдові відбувся марш солідарності з Україною у четверту річницю повномасштабної війни

У четверту річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну, у Кишиневі відбувся марш солідарності з українським народом. Близько трьохсот людей зібралися біля Тріумфальної арки на площі Великого національного зібрання, щоб висловити підтримку Україні та засудити російську агресію, передає з місця подій журналіст УНН.

Деталі

Ініціатором акції стала громадянська спільнота Stop Russian Aggression. До заходу долучилися представники української, а також громадські активісти Молдови.

Хода до посольства росії

Учасники розгорнули великий український прапор і рушили проспектом Штефана чел Маре у напрямку посольства росії, що розташоване приблизно за кілометр від місця збору.  Під час ходи до колони приєдналися барабанщики ініціативи Rhythms of Resistance Chisinau - частини міжнародної мережі "Ритми спротиву", яка підтримує громадянські та правозахисні акції. Барабанний супровід надавав маршу особливої динаміки.

Біля будівлі посольства учасники скандували "Слава Україні" та "Героям слава", співали українських пісень, виконали гімн України. Лунали також вигуки "Убивці". Частина протестувальників тримала плакати з антивоєнними гаслами. Поліція забезпечувала громадський порядок. Захід відбувся без інцидентів.

Публічна підтримка в умовах поляризації

Марш на підтримку України у Кишиневі проходить уже четвертий рік поспіль. За словами організаторів, з кожним роком кількість учасників зростає, що має особливе значення для Молдови - країни, де досі зберігаються сильні проросійські настрої, а питання підтримки України часто викликає суспільні дискусії.

Координаторка Stop Russian Aggression Діана Дерев’янко зазначила, що в умовах інформаційної поляризації надзвичайно важливо демонструвати солідарність і об’єднувати людей, які виступають проти війни та підтримують європейський вибір України.

Також будівлю Парламенту Республіки Молдова підсвітили у синьо-жовтих кольори - на знак солідарності з Україною у четверту річницю повномасштабного вторгнення росії. Світлова інсталяція стала символічним жестом підтримки українського народу та нагадуванням про позицію Молдови щодо засудження російської агресії. Будівля парламенту в центрі столиці цього вечора стала ще одним візуальним знаком підтримки України.

Ініціатива Stop Russian Aggression виникла 24 лютого 2022 року - в день початку повномасштабного вторгнення. За цей час вона переросла у рух, який провів понад 50 антивоєнних акцій у Молдові. Важливо, що основу руху становлять саме громадяни Молдови, а не лише представники української громади.

"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів 24.02.26, 09:45 • 18413 переглядiв

Андрій Тимощенков

СуспільствоСвіт
російська пропаганда
Війна в Україні
Кишинів
Україна
Молдова