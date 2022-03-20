У МХП відстрочили виплати єврооблігацій

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Вказані виплати МХП планував здійснити вчора, 19 березня.

"У зв’язку з нинішньою ситуацією та з метою збереження готівки, МХП оголошує, що компанія не планує виплачувати свій майбутній купон за паперами на суму 350 млн дол. під 6,25%, який заплановано на 19 березня 2022 року, та розглядає різні варіанти щодо цього", – йдеться у повідомленні.

У МХП уточнили, що через війну компанія зазнала масштабних операційних змін. Зокрема, суттєво впав обсяг експорту. Натомість, експортні поставки альтернативними маршрутами, зокрема автомобільними, є дуже проблематичними через логістичні проблеми, спричинені пошкодженням інфраструктури шляхів.

Крім того, активні бойові дії в деяких регіонах країни зірвали внутрішні поставки продукції та її продаж. Потужності МХП продовжують задовольняти внутрішній попит на м’ясо птиці, однак працюють на нижчому, ніж завжди рівні.

"Це призвело до зниження обсягів продажів, втрати доходів і збитків компанії. Хоча передбачити розвиток війни неможливо, компанія планує докласти всіх зусиль, щоб якнайшвидше повернутися до повномасштабного виробництва", - йдеться у повідомленні.

Попри збитки та логістичні проблеми в усіх регіонах України, з початку війни МХП надає гуманітарну допомогу. Безпосередньо або у співпраці з волонтерами. Безкоштовно компанія надала вже понад 6 тисяч тонн м’ясної продукції.

Тим часом близько 4% сукупного земельного банку компанії у Сумах та Київській області залишаються тимчасово недоступними для МХП. Посів не може проводитися в цих регіонах за графіком.

Також 12 березня в результаті російського ракетного удару по орендованому складу в Київській області було знищено запас продукції птахівництва на суму 8,5 млн дол., додали в компанії.

За оцінкою МХП, ще близько 20 млн дол. продукції птахівництва знаходяться під загрозою в об’єктах, розташованих на тимчасово окупованих територіях на півдні України та в Київській області, до яких компанія має обмежений доступ.

"Зазначені вище операційні збої продовжуватимуть впливати на фінансовий стан та результати діяльності МХП. Наприклад, МХП готується до посівної кампанії 2022 року, яка пов’язана з потребами в оборотному капіталі. Реалізація посівної кампанії матиме вирішальне значення для безперервності бізнесу. Очікується, що успіх збирання врожаю також сприятиме забезпеченню продовольчої безпеки в Україні та на міжнародному рівні", – йдеться в повідомленні.

Наостанок, з 24 лютого Національний банк України обмежив транскордонні платежі за межі України. У МХП обіцяють, що якнайшвидше звернуться до власників облігацій, щоб домовитися про взаємоприйнятне рішення з метою збереження міцності балансу для ключового посівного сезону.

"Рада директорів вважає, що існує колективна відповідальність за пошук справедливих рішень для проблем, які виникли внаслідок цієї кризи, з якою Європа не стикалася понад 80 років, і Рада буде підходити до цих обговорень у цьому дусі", - коментує виконавчий голова ради директорів компанії Д-р Джон Річ.