В МХП отсрочили выплаты еврооблигаций

Детали

Указанные выплаты МХП планировал осуществить вчера, 19 марта.

"В связи с нынешней ситуацией и с целью сохранения наличности, МХП объявляет, что компания не планирует выплачивать свой будущий купон по бумагам на сумму 350 млн долл. под 6,25%, который запланирован на 19 марта 2022 года, и рассматривает различные варианты по этому поводу", - говорится в сообщении.

В МХП уточнили, что из-за войны компания претерпела масштабные операционные изменения. В частности, существенно упал объем экспорта. Зато экспортные поставки альтернативными маршрутами, в частности автомобильными, являются очень проблематичными из-за логистических проблем, вызванных повреждением инфраструктуры путей.

Кроме того, активные боевые действия в некоторых регионах страны сорвали внутренние поставки продукции и ее продажу. Мощности МХП продолжают удовлетворять внутренний спрос на мясо птицы, однако работают на более низком, чем всегда уровне.

"Это привело к снижению объемов продаж, потере доходов и убыткам компании. Хотя предсказать развитие войны невозможно, компания планирует приложить все усилия, чтобы как можно быстрее вернуться к полномасштабному производству", - говорится в сообщении.

Несмотря на убытки и логистические проблемы во всех регионах Украины, с начала войны МХП оказывает гуманитарную помощь. Непосредственно или в сотрудничестве с волонтерами. Бесплатно компания предоставила уже более 6 тысяч тонн мясной продукции.

Между тем около 4% совокупного земельного банка компании в Сумах и Киевской области остаются временно недоступными для МХП. Посев не может проводиться в этих регионах по графику.

Также 12 марта в результате российского ракетного удара по арендованному складу в Киевской области был уничтожен запас продукции птицеводства на сумму 8,5 млн долл., добавили в компании.

По оценке МХП, еще около 20 млн долл. продукции птицеводства находятся под угрозой в объектах, расположенных на временно оккупированных территориях на юге Украины и в Киевской области, к которым компания имеет ограниченный доступ.

"Указанные выше операционные сбои будут продолжать влиять на финансовое состояние и результаты деятельности МХП. Например, МХП готовится к посевной кампании 2022 года, которая связана с потребностями в оборотном капитале. Реализация посевной кампании будет иметь решающее значение для непрерывности бизнеса. Ожидается, что успех уборки урожая также будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности в Украине и на международном уровне", - говорится в сообщении.

Напоследок, с 24 февраля Национальный банк Украины ограничил трансграничные платежи за пределы Украины. В МХП обещают, что как можно быстрее обратятся к держателям облигаций, чтобы договориться о взаимоприемлемом решении с целью сохранения прочности баланса для ключевого посевного сезона.

"Совет директоров считает, что существует коллективная ответственность за поиск справедливых решений для проблем, которые возникли в результате этого кризиса, с которым Европа не сталкивалась свыше 80 лет, и Рада будет подходить к этим обсуждениям в этом духе", - комментирует исполнительный председатель совета директоров компании Д-р Джон Рич.