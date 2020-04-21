У минулому році 17 мільйонів дітей страждали від виснаження - ФАО

КИЇВ. 21 квітня. УНН. У 2019 році в 55 країнах, охоплених продовольчою кризою, 75 млн дітей мали затримку росту і 17 млн - страждали від виснаження. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Продовольчої і сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй (ФАО).