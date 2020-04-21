У минулому році 17 мільйонів дітей страждали від виснаження - ФАО
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У 2019 році в 55 країнах, охоплених продовольчою кризою, 75 млн дітей мали затримку росту і 17 млн - страждали від виснаження. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Продовольчої і сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй (ФАО).
"На кінець 2019 року 135 млн осіб в 55 країнах і територіях страждали від гострої форми відсутності продовольчої безпеки* (IPC/CH, стадія 3 і вище). Крім того, в 2019 році в 55 країнах, охоплених продовольчою кризою і освітлюваних в доповіді, 75 млн дітей мали затримку росту і 17 млн - страждали від виснаження", - йдеться в результатах доповіді.
Повідомляється, що це найвищий рівень гострої форми відсутності продовольчої безпеки і неповноцінності харчування, зареєстрований мережею з часу видання в 2017 році своєї першої доповіді.
Крім того, в 2019 році 183 млн осіб було віднесено до категорії "умови стресу" (IPC / CH, стадія 2) - на межі гострого голоду і під загрозою сповзання в категорію критичних або гірше умов (IPC / CH, стадія 3 і вище) при наявності потрясінь або фактора стресу, як, наприклад, пандемія COVID-19.
Так, більше половини (73 млн) з 135 млн осіб, які потрапили в охоплення доповіді, проживають в Африці; 43 млн живуть на Близькому Сході і в Азії; 18,5 млн жителі Латинської Америки і Карибського басейну.
Додамо, що основними рушійними факторами аналізованих у доповіді трендів були: конфлікт (основний фактор, який призвів 77 млн осіб до гострої форми відсутності продовольчої безпеки), екстремальні погодні явища (34 млн осіб) і економічні негаразди (24 млн).
Раніше УНН писав, що на тлі глобальної економічної кризи, викликаної пандемією коронавірусу, Україна здатна годувати весь світ і стати фактором глобальної продовольчої безпеки.