В прошлому году 17 миллионов детей страдали от истощения - ФАО

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В 2019 году в 55 странах, затронутых продовольственным кризисом, 75 млн детей имели задержку роста и 17 млн - страдали от истощения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).