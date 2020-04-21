В прошлому году 17 миллионов детей страдали от истощения - ФАО
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В 2019 году в 55 странах, затронутых продовольственным кризисом, 75 млн детей имели задержку роста и 17 млн - страдали от истощения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).
“На конец 2019 года 135 млн человек в 55 странах и территориях страдали от острой формы отсутствия продовольственной безопасности* (IPC/CH, стадия 3 и выше). Кроме того, в 2019 году в 55 странах, затронутых продовольственным кризисом и освещаемых в докладе, 75 млн детей имели задержку роста и 17 млн — страдали от истощения”, — говорится в результатах доклада.
Сообщается, что это самый высокий уровень острой формы отсутствия продовольственной безопасности и неполноценности питания, зарегистрированный сетью со времени издания в 2017 году своего первого доклада.
Кроме того, в 2019 году 183 млн человек были отнесены к категории “условия стресса” (IPC/CH, стадия 2) — на грани острого голода и под угрозой сползания в категорию критических или хуже условий (IPC/CH, стадия 3 и выше) при наличии потрясений или фактора стресса, как, например, пандемия COVID-19.
Так, более половины (73 млн) из 135 млн человек, попавших в охват доклада, проживают в Африке; 43 млн живут на Ближнем Востоке и в Азии; 18,5 млн жители Латинской Америки и Карибского бассейна.
Добавим, что основными движущими факторами анализируемых в докладе трендов были: конфликт (основной фактор, приведший 77 млн человек к острой форме отсутствия продовольственной безопасности), экстремальные погодные явления (34 млн человек) и экономические неурядицы (24 млн).
Ранее УНН писал, что на фоне глобального экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Украина способна кормить весь мир и стать фактором глобальной продовольственной безопасности.