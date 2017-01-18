У Мінприроди зізнались, що більшість утилізаторів небезпечних відходів не відповідають ліцензійним вимогам

При цьому О.Семерак вбачає проблему в самих підприємствах, а не міністерстві, яке видало таким підприємствам ліцензії.

“Якщо 45 із 74 студентів не склали іспит з певної дисципліни – чи є успішним у такому випадку курс і викладач? Певно, що ні.

У комусь із них точно є проблема. Звісно, іспит можна перескласти або ж зрештою змінити викладача.

А якщо із 74 перевірених підприємств-утилізаторів небезпечних відходів 45 загалом позбавлені ліцензії на право здійснювати таку діяльність, а ще 29 отримали рішення про усунення недоліків, то як із цим бути? У вересні 2016 року Комісія Мінприроди, перевіривши 74 підприємства у 5 областях України, не виявила жодного, яке б відповідало новим Ліцензійним умовам.

Так хто винен викладач чи студенти або перефразовуючи: нові Ліцензійні умови чи підприємці, які замість добросовісної утилізації зробили цей ринок тіньовим і безконтрольним?”, - зазначив він.

О.Семерак повідомив, що 30 січня комісія Мінприроди розпочне перевірки столичних утилізаторів небезпечних відходів.

“Мій прогноз, судячи з результатів минулого року, що як в Києві, так і на підприємствах у інших регіонах, майбутні результати перевірок за загальним результатом будуть не кращі. Бо ж «схематоз» насправді всюди один – без чітких регіональних особливостей. Хіба що в якійсь області більше проваль та урвищ, в яких можна поховати більше небезпечного сміття. На жаль”, - сказав О.Семерак.

Довідка УНН. Відповідно до Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, саме це відомство проводить ліцензування операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, виробництва особливо небезпечних хімічних речовин та здійснює контроль за додержанням суб’єктами господарювання ліцензійних умов.

Нагадаємо, на переконання екологів, під виглядом перевірок діяльності підприємств Мінприроди насправді забирає ліцензії у реально існуючих підприємств, для того щоб віддавати тендери підприємствам, у яких немає власних потужностей.

Зокрема, мова йде про підконтрольне Мінприроди держпідприємство “Укреко-ойл”, яке не маючи власної матеріально-технічної бази, виграло тендер філії “Укрзалізниці” на утилізацію небезпечних відходів. В якості субпідрядників державне підприємство залучило компанії, які фізично знаходяться у м.Горлівка Донецької області ( тимчасово окупована територія). Крім того, вартість послуг ДП “Укреко-ойл” була однією з найвищих, і незважаючи на це, філія “Укрзалізниці” визначила вказане держпідприємство переможцем.

На думку експертів, цей тендер свідчить про корупційні схеми, які практикує Мінприроди. У свою чергу відомство не змогло прокоментувати вказану ситуацію, зіславшись на те, що організатором тендеру є філія “Укрзалізниці”.