В Минприроды признались, что большинство утилизаторов опасных отходов не соответствуют лицензионным требованиям

При этом О.Семерак видит проблему в самих предприятиях, а не Министерстве, которое выдало таким предприятиям лицензии.

"Если 45 из 74 студентов не сдали экзамен по определенной дисциплине - является ли успешным в таком случае курс и преподаватель? Наверное, нет.

В ком-то из них точно есть проблема. Конечно, экзамен можно пересдать или в конце концов сменить преподавателя.

А если из 74 проверенных предприятий-утилизаторов опасных отходов 45 вообще лишены лицензии на право осуществлять такую ​​деятельность, а еще 29 получили решение об устранении недостатков, то как с этим быть? В сентябре 2016 года Комиссия Минприроды, проверив 74 предприятия в 5 областях Украины, не выявила ни одного, которое бы соответствовало новым Лицензионным условиям.

Так кто виноват преподаватель или студенты или перефразируя: новые Лицензионные условия или предприниматели, которые вместо добросовестной утилизации сделали этот рынок теневым и бесконтрольным?", - отметил он.

О.Семерак сообщил, что 30 января комиссия Минприроды начнет проверки столичных утилизаторов опасных отходов.

"Мой прогноз, судя по результатам прошлого года, как в Киеве, так и на предприятиях в других регионах, будущие результаты проверок по общему результату будут не лучше. Ведь "схематоз" на самом деле везде один - без четких региональных особенностей. Разве что в какой-то области больше провалов и обрывов, в которых можно похоронить больше опасного мусора. К сожалению", - сказал О.Семерак.

Справка УНН. В соответствии с Положением о Министерстве экологии и природных ресурсов Украины, именно это ведомство проводит лицензирование операций в сфере обращения с опасными отходами производства особо опасных химических веществ и осуществляет контроль за соблюдением субъектами хозяйствования лицензионных условий.

Напомним, по мнению экологов, под видом проверок деятельности предприятий Минприроды на самом деле забирает лицензии у реально существующих предприятий, для того чтобы отдавать тендеры предприятиям, у которых нет собственных мощностей.

В частности, речь идет о подконтрольном Минприроды госпредприятии "УКРЕКО-ойл", которое не имея собственной материально-технической базы, выиграло тендер филиала "Укрзализныци" на утилизацию опасных отходов. В качестве субподрядчиков государственное предприятие привлекло компании, которые физически находятся в г. Горловка Донецкой области (временно оккупированная территория). Кроме того, стоимость услуг ГП "УКРЕКО-ойл" была одной из самых высоких, и несмотря на это, филиал "Укрзализныци" определил указанное госпредприятие победителем.

По мнению экспертов, этот тендер свидетельствует о коррупционных схемах, которые практикует Минприроды. В свою очередь ведомство не смогло прокомментировать указанную ситуацию, сославшись на то, что организатором тендера является филиал "Укрзализныци".