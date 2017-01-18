В Минприроды признались, что большинство утилизаторов опасных отходов не соответствуют лицензионным требованиям

ukru
19:49 • 23215 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

15:33 • 103782 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 108534 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 106637 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 131534 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 112382 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 119786 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130092 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140197 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144544 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Разведывал данные о движении военной авиации: в Хмельницкой области задержали российского агента

Разведывал данные о движении военной авиации: в Хмельницкой области задержали российского агента

12 марта, 11:38 • 37968 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12 марта, 12:19 • 106122 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 104311 просмотра
USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

12 марта, 14:40 • 43917 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 81955 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

19:49 • 23215 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 103782 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 81955 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 104311 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 131534 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 136059 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 144315 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 149287 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 147863 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 151316 просмотра
Актуальное
В Минприроды признались, что большинство утилизаторов опасных отходов не соответствуют лицензионным требованиям

В Минприроды признались, что большинство утилизаторов опасных отходов не соответствуют лицензионным требованиям

Киев • УНН

 • 7313 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. В сентябре 2016 года Комиссия Минприроды, проверив 74 предприятия в 5 областях Украины, не выявила ни одного, которое бы соответствовало новым Лицензионным условиям. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак в Facebook, передает УНН.

При этом О.Семерак видит проблему в самих предприятиях, а не Министерстве, которое выдало таким предприятиям лицензии.

"Если 45 из 74 студентов не сдали экзамен по определенной дисциплине - является ли успешным в таком случае курс и преподаватель? Наверное, нет.

В ком-то из них точно есть проблема. Конечно, экзамен можно пересдать или в конце концов сменить преподавателя.

А если из 74 проверенных предприятий-утилизаторов опасных отходов 45 вообще лишены лицензии на право осуществлять такую ​​деятельность, а еще 29 получили решение об устранении недостатков, то как с этим быть? В сентябре 2016 года Комиссия Минприроды, проверив 74 предприятия в 5 областях Украины, не выявила ни одного, которое бы соответствовало новым Лицензионным условиям.

Так кто виноват преподаватель или студенты или перефразируя: новые Лицензионные условия или предприниматели, которые вместо добросовестной утилизации сделали этот рынок теневым и бесконтрольным?", - отметил он.

О.Семерак сообщил, что 30 января комиссия Минприроды начнет проверки столичных утилизаторов опасных отходов.

"Мой прогноз, судя по результатам прошлого года, как в Киеве, так и на предприятиях в других регионах, будущие результаты проверок по общему результату будут не лучше. Ведь "схематоз" на самом деле везде один - без четких региональных особенностей. Разве что в какой-то области больше провалов и обрывов, в которых можно похоронить больше опасного мусора. К сожалению", - сказал О.Семерак.

Справка УНН. В соответствии с Положением о Министерстве экологии и природных ресурсов Украины, именно это ведомство проводит лицензирование операций в сфере обращения с опасными отходами производства особо опасных химических веществ и осуществляет контроль за соблюдением субъектами хозяйствования лицензионных условий.

Напомним, по мнению экологов, под видом проверок деятельности предприятий Минприроды на самом деле забирает лицензии у реально существующих предприятий, для того чтобы отдавать тендеры предприятиям, у которых нет собственных мощностей.

В частности, речь идет о подконтрольном Минприроды госпредприятии "УКРЕКО-ойл", которое не имея собственной материально-технической базы, выиграло тендер филиала "Укрзализныци" на утилизацию опасных отходов. В качестве субподрядчиков государственное предприятие привлекло компании, которые физически находятся в г. Горловка Донецкой области (временно оккупированная территория). Кроме того, стоимость услуг ГП "УКРЕКО-ойл" была одной из самых высоких, и несмотря на это, филиал "Укрзализныци" определил указанное госпредприятие победителем.

По мнению экспертов, этот тендер свидетельствует о коррупционных схемах, которые практикует Минприроды. В свою очередь ведомство не смогло прокомментировать указанную ситуацию, сославшись на то, что организатором тендера является филиал "Укрзализныци".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы