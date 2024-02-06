У Міноборони Британії показали, як проходять навчання українські хірурги
Київ • УНН
Британські військові хірурги навчають українських колег, як надавати допомогу пораненим солдатам.
У Міністерстві оборони Британії показали, як британські військові хірурги навчають українських колег надавати допомогу пораненим. Про це повідомляє Міноборони Британії у соцмережі X, пише УНН.
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Зазначається, що Медична служба оборонного відомства та Королівський коледж хірургів в Англії запросили українських хірургів відвідати країну та пройти курс медичного навчання. Зазначається, що під час візиту до Британії лікарі також поділилися своїм досвідом військової хірургії.
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Як раніше писав УНН, у Канаді показали, як Збройні сили навчають українських військових медиків діяти у стресових ситуаціях.