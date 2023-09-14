Збройні сили Канади показали, як українські військові медики проходять навчання

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"Привнесення видовищ, звуків та відчуття терміновості підвищує ефективність бойової медичної підготовки, яку медики Збройних сил Канади проводять для Збройних сил України під час операції UNIFIER", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Глава Міноборони України Рустем Умєров поговорив із міністром оборони Канади Біллом Блером. Йшлося про оборонне співробітництво та події на полі бою.