Збройні сили Канади показали, як українські військові медики проходять навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. У Канаді показали, як Збройні сили навчають українських військових медиків діяти у стресових ситуаціях. Про це йдеться на Х/Twitter канадської тренувальної місії UNIFIER, пише УНН.
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"Привнесення видовищ, звуків та відчуття терміновості підвищує ефективність бойової медичної підготовки, яку медики Збройних сил Канади проводять для Збройних сил України під час операції UNIFIER", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Глава Міноборони України Рустем Умєров поговорив із міністром оборони Канади Біллом Блером. Йшлося про оборонне співробітництво та події на полі бою.