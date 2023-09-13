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Оборонне співробітництво та події на полі бою: Умєров поговорив із міністром оборони Канади

Оборонне співробітництво та події на полі бою: Умєров поговорив із міністром оборони Канади

Київ • УНН

 • 227971 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Глава Міноборони України Рустем Умєров поговорив із міністром оборони Канади Біллом Блером. Йшлося про оборонне співробітництво та події на полі бою, передає УНН.

Цитата

"Провів продуктивну розмову з Білом Блером, міністр національної оборони Канади. Поінформував свого колегу про останні події на полі бою", - написав Умєров в соцмережі Х.

Крім того, міністри оборони України та Канади обговорили подальші кроки у зміцненні української обороноздатності, зокрема довгострокові програми оборонного співробітництва.

Раніше

Міністр оборони України Рустем Умєров провів першу розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Йшлося про потреби України та майбутню зустріч у Рамштайні.

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