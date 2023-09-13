Оборонне співробітництво та події на полі бою: Умєров поговорив із міністром оборони Канади
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Глава Міноборони України Рустем Умєров поговорив із міністром оборони Канади Біллом Блером. Йшлося про оборонне співробітництво та події на полі бою, передає УНН.
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"Провів продуктивну розмову з Білом Блером, міністр національної оборони Канади. Поінформував свого колегу про останні події на полі бою", - написав Умєров в соцмережі Х.
Крім того, міністри оборони України та Канади обговорили подальші кроки у зміцненні української обороноздатності, зокрема довгострокові програми оборонного співробітництва.
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Міністр оборони України Рустем Умєров провів першу розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Йшлося про потреби України та майбутню зустріч у Рамштайні.