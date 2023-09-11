Умєров провів першу розмову з главою Пентагону: йшлося про майбутню зустріч у Рамштайні

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"Провів предметну розмову з Ллойдом Остіном. Обговорили нагальні потреби України та майбутню зустріч у Рамштайні", - написав Умєров у соцмережі Х.

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Крім того, міністр оборони України поінформував колегу про останні події на передовій.

"Дякуємо США за підтримку та внесок у перемогу України", - резюмував Умєров.

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