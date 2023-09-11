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Експерти спробували порахувати об'єми допомоги Україні ЄС та США: скільки вийшло

Експерти спробували порахувати об'єми допомоги Україні ЄС та США: скільки вийшло

Київ • УНН

 • 679135 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Експерти порахували об'єми допомоги, яку Європа та США надають Україні. Подвоєння допомоги ЄС є значним зрушенням у порівнянні з першим роком війни, коли Америка явно лідирувала. Нині колективна допомога Заходу становить 156 млрд євро проти окремого донора США у 70 млрд, пише Голос Америки, передає УНН.

Деталі

Дослідники, які відстежують міжнародну допомогу Україні, кажуть, що Європейський Союз та інші європейські держави, збільшують військову, фінансову та гуманітарну допомогу українцям, і в сукупності обсяги обіцяної підтримки від Європи зараз значно перевищують допомогу найбільшого окремого донора - Сполучених Штатів.

За результатами підрахунків оголошень за період з 23.01.2022 до 31.07.2023 група «Відстежувач підтримки України» в німецькому Кільському інституті світової економіки доходить висновку, що «загальні зобов’язання ЄС зараз є вдвічі більшими за відповідні від США (156 млрд євро - 70 млрд євро)».

Коли йдеться про роль окремих держав, то США залишаються беззаперечним лідером у підтримці України, особливо за обсягами військової допомоги, а у Європі на першу позицію вийшла Німеччина.

За часткою допомоги Україні відповідно до свого ВВП найбільшим прямим донором стала Норвегія, яка не входить в ЄС, - 1,7%, а разом з внесками в програми ЄС найщедрішими залишаються балтійські країни: Литва (1,4%+0,5%), Естонія (1,3%+0,5%) і Данія (1,1%+0,6%).

Американська допомога Україні за підрахунками Кільського інституту, хоч і велика, але становить лише 0,3% ВВП США.

Професор Крістоф Требеш, керівник дослідження, називає останні показники «найбільшою зміною» у порівнянні з першим роком відкритого російського вторгнення в Україну.

Головне, що змінило показники - це оголошення пакетів довгострокової допомоги, насамперед від ЄС - 50 млрд євро на період 2023-2027, від Німеччини - 10,5 на 2024-2027, Норвегії - 6,6 млрд євро на п’ятирічний період, а також від Данії, Великої Британії, Литви, Португалії, Швеції і Швейцарії.

«Видатним є те, як швидко Європа просунулася до нової та суттєвої багаторічної програми підтримки України. Вперше США тепер значно відстають, зокрема тому, що за останні місяці не було жодних значущих нових обіцянок США. Подвоєння допомоги ЄС є значним зрушенням у порівнянні з першим роком війни, коли США явно лідирували», – сказав професор Крістоф Требеш.

Один з фахівців центру «Відстежувач підтримки України» Андре Франк в розмові з Голосом Америки сказав, що, оцінюючи цифри, варто мати на увазі різницю між обіцяною і наданою допомогою.

Андре Франк зокрема зауважував, що дослідникам легше відстежувати офіційні оголошення про обіцянки, зокрема зброї, але військові постачання в Україну переважно засекречене, а деякі країни взагалі не оприлюднюють офіційну інформацію про свої дії.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що наступного року Україна потребує від 12 до 14 мільярдів доларів фінансової допомоги від США, оскільки витрати бюджету залишаються високими через російське вторгнення. 

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