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Эксперты попытались посчитать объемы помощи Украине ЕС и США: сколько получилось

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Эксперты посчитали объемы помощи, которую Европа и США предоставляют Украине. Удвоение помощи ЕС является значительным сдвигом по сравнению с первым годом войны, когда Америка явно лидировала. Сейчас коллективная помощь Запада составляет 156 млрд евро против отдельного донора США в 70 млрд, пишет Голос Америки, передает УНН.

Детали

Исследователи, которые отслеживают международную помощь Украине, говорят, что Европейский Союз и другие европейские государства, увеличивают военную, финансовую и гуманитарную помощь украинцам, и в совокупности объемы обещанной поддержки от Европы сейчас значительно превышают помощь крупнейшего отдельного донора - Соединенных Штатов.

По результатам подсчетов объявлений за период с 23.01.2022 до 31.07.2023 группа «Отслеживатель поддержки Украины» в немецком Кильском институте мировой экономики приходит к выводу, что «общие обязательства’ЕС сейчас вдвое больше соответствующих от США (156 млрд евро - 70 млрд евро)».

Когда речь идет о роли отдельных государств, то США остаются безоговорочным лидером в поддержке Украины, особенно по объемам военной помощи, а в Европе на первую позицию вышла Германия.

По доле помощи Украине в соответствии со своим ВВП крупнейшим прямым донором стала Норвегия, которая не входит в ЕС, - 1,7%, а вместе с вкладами в программы ЕС самыми щедрыми остаются балтийские страны: Литва (1,4%+0,5%), Эстония (1,3%+0,5%) и Дания (1,1%+0,6%).

Американская помощь Украине по подсчетам Кильского института, хоть и велика, но составляет лишь 0,3% ВВП США.

Профессор Кристоф Требеш, руководитель исследования, называет последние показатели «самым большим изменением» по сравнению с первым годом открытого российского вторжения в Украину.

Главное, что изменило показатели - это объявление пакетов долгосрочной помощи, прежде всего от ЕС - 50 млрд евро на период 2023-2027, от Германии - 10,5 на 2024-2027, Норвегии - 6,6 млрд евро на пятилетний период, а также от Дании, Великобритании, Литвы, Португалии, Швеции и Швейцарии.

«Выдающимся является то, как быстро Европа продвинулась к новой и существенной многолетней программе поддержки Украины. Впервые США теперь значительно отстают, в частности потому, что за последние месяцы не было никаких значимых новых обещаний США. Удвоение помощи ЕС является значительным сдвигом по сравнению с первым годом войны, когда США явно лидировали», – сказал профессор Кристоф Требеш.

Один из специалистов центра «Отслеживатель поддержки Украины» Андре Франк в разговоре с Голосом Америки сказал, что, оценивая цифры, стоит иметь в виду разницу между обещанной и оказанной помощью.

Андре Франк в частности замечал, что исследователям легче отслеживать официальные объявления об обещаниях, в частности оружия, но военные поставки в Украину преимущественно засекречены, а некоторые страны вообще не обнародуют официальную информацию о своих действиях.

Напомним

Ранее сообщалось, что в следующем году Украине потребуется от 12 до 14 миллиардов долларов финансовой помощи от США, поскольку расходы бюджета остаются высокими из-за российского вторжения. 

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