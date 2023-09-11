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Україна розраховує на 12-14 млрд дол. допомоги від США у 2024 році - міністр фінансів Марченко

Київ • УНН

 • 311998 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Наступного року Україна потребує від 12 до 14 мільярдів доларів фінансової допомоги від США, оскільки витрати бюджету залишаються високими через російське вторгнення. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко журналістам у понеділок у Києві, повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

Деталі

"Переговори ще не ведуться, є багато невизначеностей, і ми не маємо впевненості, що це гарантовано", - заявив Марченко.

Зазначається, що цього року Україна отримала майже 10 мільярдів доларів фінансової допомоги від США для покриття бюджетного дефіциту, і Київ очікує, що наступного року допомога від Сполучених Штатів не зменшиться.

Також за словами Марченка, Україна сподівається отримати $3,3 млрд від США до кінця року.

Доповнення

Міністр оборони України Рустем Умеров заявив минулого тижня, що збирається звернутися до уряду з проханням збільшити витрати на оборону ще на 251 мільярд гривень (6,8 мільярда доларів) цього року, оскільки військові витрати зростають щодня.

За словами Марченка, уряд обговорить прохання Умерова на найближчому засіданні. "Я не впевнений, що ми зможемо покрити всі потреби", - сказав Марченко.

Додамо

6 вересня Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США виділять Україні новий пакет допомоги на понад 1 мільярда доларів.

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