Украина рассчитывает на 12-14 млрд долл. помощи от США в 2024 году - министр финансов Марченко

Детали

"Переговоры еще не ведутся, есть много неопределенностей, и мы не имеем уверенности, что это гарантировано", - заявил Марченко.

Отмечается, что в этом году Украина получила почти 10 миллиардов долларов финансовой помощи от США для покрытия бюджетного дефицита, и Киев ожидает, что в следующем году помощь от Соединенных Штатов не уменьшится.

Также по словам Марченка, Украина надеется получить $3,3 млрд от США до конца года.

Дополнение

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил на прошлой неделе, что собирается обратиться к правительству с просьбой увеличить расходы на оборону еще на 251 миллиард гривен (6,8 миллиарда долларов) в этом году, поскольку военные расходы растут ежедневно.

По словам Марченко, правительство обсудит просьбу Умерова на ближайшем заседании. "Я не уверен, что мы сможем покрыть все потребности", - сказал Марченко.

Добавим

6 сентября Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США выделят Украине новый пакет помощи на более чем 1 миллиард долларов.