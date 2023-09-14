Вооруженные силы Канады показали, как украинские военные медики проходят обучение

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"Привнесение зрелищ, звуков и ощущение срочности повышает эффективность боевой медицинской подготовки, которую медики Вооруженных сил Канады проводят для Вооруженных сил Украины во время операции UNIFIER", - говорится в сообщении.

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Глава Минобороны Украины Рустем Умеров поговорил с министром обороны Канады Биллом Блэром. Речь шла об оборонном сотрудничестве и событиях на поле боя.