Вооруженные силы Канады показали, как украинские военные медики проходят обучение
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. В Канаде показали, как Вооруженные силы обучают украинских военных медиков действовать в стрессовых ситуациях. Об этом говорится на Х/Twitter канадской тренировочной миссии UNIFIER, пишет УНН.
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"Привнесение зрелищ, звуков и ощущение срочности повышает эффективность боевой медицинской подготовки, которую медики Вооруженных сил Канады проводят для Вооруженных сил Украины во время операции UNIFIER", - говорится в сообщении.
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Глава Минобороны Украины Рустем Умеров поговорил с министром обороны Канады Биллом Блэром. Речь шла об оборонном сотрудничестве и событиях на поле боя.