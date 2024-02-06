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В Минобороны Британии показали, как проходят обучение украинские хирурги

В Минобороны Британии показали, как проходят обучение украинские хирурги

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 09:26  •  12872 просмотра

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Британские военные хирурги обучают украинских коллег, как оказывать помощь раненым солдатам.

В Министерстве обороны Великой Британии показали, как британские военные хирурги обучают украинских коллег оказывать помощь раненым. Об этом сообщает Минобороны Британии в соцсети X, пишет УНН.

Украинские хирурги сотрудничают с военными хирургами Британии, чтобы обеспечить наилучшие результаты для раненых

- говорится в сообщении.
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Детали

Отмечается, что Медицинская служба оборонного ведомства и Королевский колледж хирургов в Англии пригласили украинских хирургов посетить страну и пройти курс медицинского обучения. Отмечается, что во время визита в Британию врачи также поделились своим опытом военной хирургии.

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Напомним

Как ранее писал УНН, в Канаде показали, как Вооруженные силы обучают украинских военных медиков действовать в стрессовых ситуациях.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаЗдоровье
ministerstvo-oboroni-velikobritaniyaМинистерство обороны (Великобритания)
kanadaКанада
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
У Міноборони Британії показали, як проходять навчання українські хірурги
British Ministry of Defense shows how Ukrainian surgeons are trained
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