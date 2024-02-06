В Минобороны Британии показали, как проходят обучение украинские хирурги

В Министерстве обороны Великой Британии показали, как британские военные хирурги обучают украинских коллег оказывать помощь раненым. Об этом сообщает Минобороны Британии в соцсети X, пишет УНН.

Украинские хирурги сотрудничают с военными хирургами Британии, чтобы обеспечить наилучшие результаты для раненых - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что Медицинская служба оборонного ведомства и Королевский колледж хирургов в Англии пригласили украинских хирургов посетить страну и пройти курс медицинского обучения. Отмечается, что во время визита в Британию врачи также поделились своим опытом военной хирургии.

Напомним

Как ранее писал УНН, в Канаде показали, как Вооруженные силы обучают украинских военных медиков действовать в стрессовых ситуациях.