В Минобороны Британии показали, как проходят обучение украинские хирурги
Киев • УНН
Британские военные хирурги обучают украинских коллег, как оказывать помощь раненым солдатам.
В Министерстве обороны Великой Британии показали, как британские военные хирурги обучают украинских коллег оказывать помощь раненым. Об этом сообщает Минобороны Британии в соцсети X, пишет УНН.
Украинские хирурги сотрудничают с военными хирургами Британии, чтобы обеспечить наилучшие результаты для раненых
Детали
Отмечается, что Медицинская служба оборонного ведомства и Королевский колледж хирургов в Англии пригласили украинских хирургов посетить страну и пройти курс медицинского обучения. Отмечается, что во время визита в Британию врачи также поделились своим опытом военной хирургии.
Напомним
Как ранее писал УНН, в Канаде показали, как Вооруженные силы обучают украинских военных медиков действовать в стрессовых ситуациях.
В Минобороны Британии показали, как проходят обучение украинские хирурги
Британские военные хирурги обучают украинских коллег, как оказывать помощь раненым солдатам.
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