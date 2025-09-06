У Мілані прощаються із Джорджіо Армані. Вшанувати пам'ять модельєром прийшла Донателла Версаче
Київ • УНН
Донателла Версаче приєдналася до скорботних у Мілані, щоб вшанувати пам'ять Джорджіо Армані, тіло якого виставлено для прощання. Італійський мільярдер помер у віці 91 року.
Деталі
Італійський мільярдер помер удома в оточенні сім'ї у четвер у віці 91 року.
Його колега, ікона моди, 70-річна Донателла Версаче, була одягнена у темний костюм та залишила букет білих квітів, коли в суботу відвідала Театр Армані, щоб вшанувати його пам'ять. Труна з тілом Армані знаходиться в оточенні свічок.
Серед інших відомих гостей були мер Мілана Джузеппе Сала, який прибув одним із перших, а також режисери Габріеле Сальваторес та Джузеппе Торнаторе, Анджела Міссоні, дочка покійного італійського дизайнера Розіта Міссоні та інші відомі дизайнери та бізнесмени.
Біля входу до театру Сала сказав журналістам: "Людина незвичайної елегантності. Мілан сповнений слідів Армані. Його неможливо забути".
Черга скорботних розтяглася на цілий квартал приблизно через дві години після відкриття театру, оскільки дехто розповів, що їм довелося витратити кілька годин, щоб віддати шану.
Серед них була Аннамарія Лонго Дорні з Лаго-Маджоре, на північ від Мілана, яка вдягла на цю подію темно-синій жакет від Armani.
