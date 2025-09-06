$41.350.00
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
У Мілані прощаються із Джорджіо Армані. Вшанувати пам'ять модельєром прийшла Донателла Версаче

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Донателла Версаче приєдналася до скорботних у Мілані, щоб вшанувати пам'ять Джорджіо Армані, тіло якого виставлено для прощання. Італійський мільярдер помер у віці 91 року.

У Мілані прощаються із Джорджіо Армані. Вшанувати пам'ять модельєром прийшла Донателла Версаче

Донателла Версаче приєдналася до численних скорботних у Мілані, щоб вшанувати пам'ять легендарного модельєра Джорджіо Армані, тіло якого виставлено для прощання, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Італійський мільярдер помер удома в оточенні сім'ї у четвер у віці 91 року.

Його колега, ікона моди, 70-річна Донателла Версаче, була одягнена у темний костюм та залишила букет білих квітів, коли в суботу відвідала Театр Армані, щоб вшанувати його пам'ять. Труна з тілом Армані знаходиться в оточенні свічок.

Серед інших відомих гостей були мер Мілана Джузеппе Сала, який прибув одним із перших, а також режисери Габріеле Сальваторес та Джузеппе Торнаторе, Анджела Міссоні, дочка покійного італійського дизайнера Розіта Міссоні та інші відомі дизайнери та бізнесмени.

Біля входу до театру Сала сказав журналістам: "Людина незвичайної елегантності. Мілан сповнений слідів Армані. Його неможливо забути".

Черга скорботних розтяглася на цілий квартал приблизно через дві години після відкриття театру, оскільки дехто розповів, що їм довелося витратити кілька годин, щоб віддати шану.

Серед них була Аннамарія Лонго Дорні з Лаго-Маджоре, на північ від Мілана, яка вдягла на цю подію темно-синій жакет від Armani.

Помер відомий італійський модельєр Джорджо Армані04.09.25, 16:22 • 3966 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Мілан
Італія