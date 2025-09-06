В Милане прощаются с Джорджио Армани. Почтить память модельера пришла Донателла Версаче
Киев • УНН
Донателла Версаче присоединилась к скорбящим в Милане, чтобы почтить память Джорджио Армани, тело которого выставлено для прощания. Итальянский миллиардер умер в возрасте 91 года.
Детали
Итальянский миллиардер умер дома в окружении семьи в четверг в возрасте 91 года.
Его коллега, икона моды, 70-летняя Донателла Версаче, была одета в темный костюм и оставила букет белых цветов, когда в субботу посетила Театр Армани, чтобы почтить его память. Гроб с телом Армани находится в окружении свечей.
Среди других известных гостей были мэр Милана Джузеппе Сала, который прибыл одним из первых, а также режиссеры Габриэле Сальваторес и Джузеппе Торнаторе, Анджела Миссони, дочь покойного итальянского дизайнера Розита Миссони и другие известные дизайнеры и бизнесмены.
У входа в театр Сала сказал журналистам: "Человек необычайной элегантности. Милан полон следов Армани. Его невозможно забыть".
Очередь скорбящих растянулась на целый квартал примерно через два часа после открытия театра, поскольку некоторые рассказали, что им пришлось потратить несколько часов, чтобы отдать дань уважения.
Среди них была Аннамария Лонго Дорни из Лаго-Маджоре, к северу от Милана, которая надела на это событие темно-синий жакет от Armani.
