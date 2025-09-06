В Милане прощаются с Джорджио Армани. Почтить память модельера пришла Донателла Версаче

$41.350.00
Эксклюзив
12:37 • 19415 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
10:49 • 26248 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 30133 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запреты
5 сентября, 16:47 • 31674 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 41045 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 51458 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 32920 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 41053 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 44881 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 37247 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
Зеленский пригласил Путина в Киев
6 сентября, 04:40 • 16232 просмотра
ISW: Путин своими заявлениями пытается запугать Запад и нивелировать идею гарантий безопасности для Украины
6 сентября, 05:26 • 12259 просмотра
Трамп пригрозил ЕС торговым расследованием из-за штрафа Google
6 сентября, 05:59 • 6640 просмотра
Первый за 40 лет: японский принц Хисахито достиг совершеннолетия
6 сентября, 07:06 • 14383 просмотра
В результате ДТП в Измаиле погибла дочь депутата Киевсовета Бойченко
09:01 • 13567 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
10:49 • 26248 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 30133 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 51458 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 35206 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 58543 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Марк Рютте
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Закарпатская область
Купянск
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 40823 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 92799 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 39130 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 43403 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 44523 просмотра
Фейковые новости
MIM-104 Patriot
Хранитель
Facebook
Шахед-136

В Милане прощаются с Джорджио Армани. Почтить память модельера пришла Донателла Версаче

Киев • УНН

 • 492 просмотра

Донателла Версаче присоединилась к скорбящим в Милане, чтобы почтить память Джорджио Армани, тело которого выставлено для прощания. Итальянский миллиардер умер в возрасте 91 года.

В Милане прощаются с Джорджио Армани. Почтить память модельера пришла Донателла Версаче

Донателла Версаче присоединилась к многочисленным скорбящим в Милане, чтобы почтить память легендарного модельера Джорджо Армани, тело которого выставлено для прощания, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Итальянский миллиардер умер дома в окружении семьи в четверг в возрасте 91 года.

Его коллега, икона моды, 70-летняя Донателла Версаче, была одета в темный костюм и оставила букет белых цветов, когда в субботу посетила Театр Армани, чтобы почтить его память. Гроб с телом Армани находится в окружении свечей.

Среди других известных гостей были мэр Милана Джузеппе Сала, который прибыл одним из первых, а также режиссеры Габриэле Сальваторес и Джузеппе Торнаторе, Анджела Миссони, дочь покойного итальянского дизайнера Розита Миссони и другие известные дизайнеры и бизнесмены.

У входа в театр Сала сказал журналистам: "Человек необычайной элегантности. Милан полон следов Армани. Его невозможно забыть".

Очередь скорбящих растянулась на целый квартал примерно через два часа после открытия театра, поскольку некоторые рассказали, что им пришлось потратить несколько часов, чтобы отдать дань уважения.

Среди них была Аннамария Лонго Дорни из Лаго-Маджоре, к северу от Милана, которая надела на это событие темно-синий жакет от Armani.

Умер известный итальянский модельер Джорджо Армани
04.09.25, 16:22 • 3973 просмотра

Антонина Туманова

Новости Мира
Милан
Италия