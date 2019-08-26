У МЕРТ спрогнозували потребу у працівниках сфери промисловості

КИЇВ. 26 серпня. УНН. За прогнозом Мінекономрозвитку, промисловість опиниться серед галузей, у яких у 2019 році очікується найбільша потреба у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці. Про це УНН пише у статті "Брак кадрів: в яких галузях відчувається нестача працівників і що буде далі".