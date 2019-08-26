У МЕРТ спрогнозували потребу у працівниках сфери промисловості
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. За прогнозом Мінекономрозвитку, промисловість опиниться серед галузей, у яких у 2019 році очікується найбільша потреба у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці. Про це УНН пише у статті "Брак кадрів: в яких галузях відчувається нестача працівників і що буде далі".
Так, найбільша потреба у 2019 році очікується у промисловості (95,49 тис. осіб), а також оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів (72,8 тис. осіб), будівництві (68,33 тис. осіб), державному управлінні та обороні, обов’язковому соціальному страхуванні (25,26 тис. осіб).
У 2022 році у промисловості збережеться тенденція до зростання – до 100,23 тис. осіб.
Загалом, за оцінками Мінекономрозвитку, потреба у фахівцях на 2019 рік становитиме близько 385,06 тис. осіб., у 2020 році вона досягне 399,57 тис. осіб, у 2021 році — 413,77 тис. осіб, у 2022 році — 442,54 тис. осіб.
Нагадаємо, за оцінками Мінекономрозвитку, потреба у працівниках сфери охорони здоров’я до 2022 року перевищить 17 тисяч осіб.
Як повідомляв УНН, за словами міністра соціальної політики України Андрія Реви, рівень безробіття українців знизився на 0,7%, а рівень зайнятості зріс на 1,2%.