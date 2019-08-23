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Рівень безробіття українців знизився на 0,7% - Рева

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Рівень безробіття українців знизився на 0,7%, а рівень зайнятості зріс на 1,2%. Про це сьогодні повідомив Міністр соціальної політики України Андрій Рева на підсумковій прес-конференції, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

“За даними І кварталу 2019 року рівень зайнятості порівняно з відповідним періодом 2018 року зріс з 55,9% до 57,1%, рівень безробіття (за методологією МОП) знизився з 9,5% до 8,8%”, — сказав Рева.

За його словами це дуже позитивні тенденції, бо сьогодні є вже конкуренція у роботодавців за працівника і це передумови суттєвого зменшення міграції за кордон.

“Фактично, за даними Державної служби зайнятості, на сьогодні існує безробіття лише в масштабах невідповідності професійно-кваліфікаційного рівня потребам ринку праці та індивідуальних проблем, пов’язаних з неконкурентоспроможністю людини на ринку праці”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за оцінками Мінекономрозвитку, потреба у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці наступного року становитиме 399,57 тис. осіб.

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