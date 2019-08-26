В МЭРТ спрогнозировали потребность в работниках сферы промышленности

КИЕВ. 26 августа. УНН. По прогнозу Минэкономразвития, промышленность окажется среди отраслей, в которых в 2019 году ожидается наибольшая потребность в специалистах и рабочих кадрах на рынке труда. Об этом УНН пишет в статье "Нехватка кадров: в каких отраслях ощущается нехватка работников и что будет дальше".