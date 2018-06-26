У МЕРТ назвали основні напрямки підтримки МСБ

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Стратегія розвитку малого та середнього бізнесу (МСБ) в Україні передбачає реалізацію протягом найближчого року таких заходів підтримки як: допомога у відкритті бізнесу, доступ до фінансування, доступ до малого бізнесу та підтримка інклюзивного бізнесу. Про це на Національному форумі розвитку МСБ 2018 повідомив перший заступник міністра економічного розвитку Максим Нефьодов, передає кореспондент УНН.

"Наша стратегія (Стратегія розвитку МСБ, - ред.) сконцентрована на деяких практичних речах, які ми можемо зробити досить швидко", - сказав Нефьодов.

За його словами, це:
• Допомога у відкритті бізнесу – від інформаційних пакетів до електронних послуг, необхідних для підприємця, який захотів відкрити власну справу. Робота з дерегуляції.
• Доступ до фінансування. Ми можемо полегшити доступ до банківського фінансування, зокрема через інструмент часткових портфельних гарантій, де держава буде надавати банкам гарантію на часткове покриття втрат по кредитах малого бізнесу (портфелях кредитів). Це зменшить вимоги до застави та зменшить для банків ризики і відповідно потенційну вартість цього кредитування.
• Мережа доступу до малого бізнесу. Нам важко зрозуміти малий бізнес. У великого бізнесу є лобісти, є асоціації, юристи. Хочемо використати вже існуючу мережу ЦНАПів, хочемо посадити у великих ЦНАПах спеціалістів, розмістити там інформаційні матеріали, хочемо аби були програми по навчанню цих спеціалістів. Таким чином, підприємцям буде куди звертатись. Крім того, це дозволить зрозуміти, які є статистично розповсюджені проблеми у МСБ.
• Підтримка інклюзивного бізнесу. Це стосується ВПО, людей які демобілізувались з війська, жіночого підприємництва, підприємництва серед людей з інвалідністю. Будемо намагатися це роботи через точкові програми, можливо також в рамках доступу до фінансування, даючи їм пільгові умови для створення бізнесу.

"Горизонт всього цього – приблизно рік", - уточнив Нефьодов.

Як повідомляв УНН, стратегія розвитку ОПК передбачає створення в Україні сильної армії, її технічне та технологічне оновлення, а також підготовку відповідного кадрового потенціалу.

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