В МЭРТ назвали основные направления поддержки МСБ

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 июня. УНН. Стратегия развития малого и среднего бизнеса (МСБ) в Украине предусматривает реализацию в течение ближайшего года таких мер поддержки как: помощь в открытии бизнеса, доступ к финансированию, доступ к малому бизнесу и поддержка инклюзивного бизнеса. Об этом на Национальном форуме развития МСБ 2018 сообщил первый заместитель министра экономического развития Максим Нефедов, передает корреспондент УНН.

"Наша стратегия (Стратегия развития МСБ, - ред.) сконцентрирована на некоторых практических вещах, которые мы можем сделать достаточно быстро", - сказал Нефедов.

По его словам, это:
• Помощь в открытии бизнеса - от информационных пакетов до электронных услуг, необходимых для предпринимателя, который захотел открыть собственное дело. Работа по дерегуляции.
• Доступ к финансированию. Мы можем облегчить доступ к банковскому финансированию, в частности через инструмент частных портфельных гарантий, где государство будет предоставлять банкам гарантии на частичное покрытие потерь по кредитам малого бизнеса (портфелях кредитов). Это уменьшит требования к залогу и уменьшит для банков риски и соответственно потенциальную стоимость этого кредитования.
• Сеть доступа к малому бизнесу. Нам трудно понять малый бизнес. В крупного бизнеса есть лоббисты, есть ассоциации, юристы. Хотим использовать уже существующую сеть ЦОАУ, хотим посадить в больших ЦОАУ специалистов, разместить там информационные материалы, хотим чтобы были программы по обучению этих специалистов. Таким образом, предпринимателям будет куда обращаться. Кроме того, это позволит понять, какие статистически распространенные проблемы в МСБ.
• Поддержка инклюзивного бизнеса. Это касается ВПО, людей которые демобилизовались из армии, женского предпринимательства, предпринимательства среди людей с инвалидностью. Будем стараться это сделать через точечные программы, возможно также в рамках доступа к финансированию, давая им льготные условия для создания бизнеса.

"Горизонт всего этого - примерно год", - уточнил Нефедов.

Как сообщал УНН, стратегия развития ОПК предусматривает создание в Украине сильной армии, ее техническое и технологическое обновление, а также подготовку соответствующего кадрового потенциала.

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