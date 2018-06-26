В МЭРТ назвали основные направления поддержки МСБ

"Наша стратегия (Стратегия развития МСБ, - ред.) сконцентрирована на некоторых практических вещах, которые мы можем сделать достаточно быстро", - сказал Нефедов.



По его словам, это:

• Помощь в открытии бизнеса - от информационных пакетов до электронных услуг, необходимых для предпринимателя, который захотел открыть собственное дело. Работа по дерегуляции.

• Доступ к финансированию. Мы можем облегчить доступ к банковскому финансированию, в частности через инструмент частных портфельных гарантий, где государство будет предоставлять банкам гарантии на частичное покрытие потерь по кредитам малого бизнеса (портфелях кредитов). Это уменьшит требования к залогу и уменьшит для банков риски и соответственно потенциальную стоимость этого кредитования.

• Сеть доступа к малому бизнесу. Нам трудно понять малый бизнес. В крупного бизнеса есть лоббисты, есть ассоциации, юристы. Хотим использовать уже существующую сеть ЦОАУ, хотим посадить в больших ЦОАУ специалистов, разместить там информационные материалы, хотим чтобы были программы по обучению этих специалистов. Таким образом, предпринимателям будет куда обращаться. Кроме того, это позволит понять, какие статистически распространенные проблемы в МСБ.

• Поддержка инклюзивного бизнеса. Это касается ВПО, людей которые демобилизовались из армии, женского предпринимательства, предпринимательства среди людей с инвалидностью. Будем стараться это сделать через точечные программы, возможно также в рамках доступа к финансированию, давая им льготные условия для создания бизнеса.

"Горизонт всего этого - примерно год", - уточнил Нефедов.



Как сообщал УНН, стратегия развития ОПК предусматривает создание в Украине сильной армии, ее техническое и технологическое обновление, а также подготовку соответствующего кадрового потенциала.