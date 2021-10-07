У Мелітополі заборонили проїзд в транспорті пасажирам без негативного ПЛР-тесту або паспорту вакцинації

Деталі

Згідно з оновленими правилами, відтепер у Мелітополі здійснювати перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах з 06:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:00 можливо лише за обовʼязковою наявністю для водіїв та пасажирів негативного результату ПЛР тестування на COVID-19, яке проведене не більш як за 72 години до здійснення заходу (відвідування закладу).

Також зазначається, що користування громадським транспортом в зазначені години можливо при наявності документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини.

Крім цього, учням місцевих шкіл користуватися транспортом можна при наявності довідки з навчального закладу. Закладам громадського харчування можна приймати відвідувачів тільки за умови наявності у співробітників негативного тесту або документа про вакцинацію принаймні однієї дозою.

Додамо

Посилення карантинних обмежень вже анонсували у Львові. Мер міста Андрій Садовий заявив, що з 14 жовтня обмежать масові заходи, переведуть навчальні заклади на дистанційний режим та припинять планові операції у лікарнях, які приймають хворих на COVID-19.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у найближчі дні декілька областей в Україні можуть перейти до “червоної” зони.



Тим часом в Україні новий антирекорд: приріст за добу, 6 жовтня, — понад 15 тисяч, всього зафіксовано вже 2,49 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19.