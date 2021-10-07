В Україні вже 2,49 млн випадків COVID-19, за добу черговий осінній антирекорд - 15 125
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,49 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 6 жовтня, - понад 15 тисяч, новий антирекорд цієї осені, такої цифри не було з кінця квітня. Госпіталізовано за добу при цьому понад 3,5 тисячі осіб, що дещо менше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За добу 6 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 15 125 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили у МОЗ.
Кількість захворілих на майже 20% або на майже 2,5 тисячі більша, ніж днем раніше. Сьогоднішня цифра є антирекордом з початку осені, причому другий день поспіль.
Також за минулу добу:
-
- госпіталізовано – 3 541 особа;
-
- летальних випадків – 314;
-
- одужало – 4 380 осіб.
-
- протестовано: методом ПЛР – 53 031 особа, методом ІФА – 9 964 особи, експрес-тестами – 50 082 особи.
-
За весь час пандемії в Україні:
-
- захворіло – 2 497 643 особи;
-
- одужало – 2 277 762 особи;
-
- летальних випадків – 57 840;
-
- проведено ПЛР-тестувань – 13 111 389.
-
Деталі
Із захворілих за минулу добу: дітей – 1 421, медпрацівників – 341.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1168), Львівській (1130), Одеській (1059), Дніпропетровській (1042) та Донецькій (985) областях.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 19-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження "жовтої" та "червоної" зон. Сертифікати є двох видів - "жовті" та "зелені".
20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у "жовту" зону карантину з 23 вересня.