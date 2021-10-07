В Украине уже 2,49 млн случаев COVID-19, за сутки очередной осенний антирекорд - 15 125

КИЕВ. 7 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,49 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 6 октября, - более 15 тысяч, новый антирекорд этой осени, такой цифры не было с конца апреля. Госпитализировано за сутки при этом более 3,5 тысячи человек, что несколько меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.