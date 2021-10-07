В Мелитополе запретили проезд в транспорте пассажирам без негативного ПЦР-теста или паспорта вакцинации
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В Мелитополе (Запорожская область) с сегодняшнего дня усилили карантин в городе, согласно которым в общественном транспорте запрещен проезд без негативного теста на коронавирус или справки о вакцинации. Об этом УНН сообщает со ссылкой сайт Мелитопольского городского совета.
Детали
Согласно обновленным правилам, отныне в Мелитополе будут осуществлять перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах с 06:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:00 возможно только с обязательным наличием для водителей и пассажиров отрицательного результата ПЦР тестирование на COVID-19 которое проведено не более чем за 72 часа до проведения мероприятия (посещение заведения).
Также отмечается, что пользование общественным транспортом в указанные часы возможно при наличии документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации; или документа, подтверждающего получение одной дозы двудозной вакцины.
Кроме этого, ученикам местных школ пользоваться транспортом можно при наличии справки из учебного заведения. Заведениям общественного питания можно воспринимать только при условии наличия у сотрудников отрицательного теста или документа о вакцинации по крайней мере одной дозой.
Добавим
Усиление карантина уже анонсировали во Львове. Мэр города Андрей Садовый заявил, что с 14 октября ограничат массовые мероприятия, переведут учебные заведения на дистанционный режим и прекратят плановые операции в больницах, которые принимают больных COVID-19.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшие дни несколько областей в Украине могут перейти в “красную” зону.
Между тем в Украине новый антирекорд: прирост за сутки, 6 октября, — более 15 тысяч, всего зафиксировано уже 2,49 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19.