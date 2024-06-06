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У Мексиці зафіксували першу у світі смерть людини від нового штаму пташиного грипу - ВООЗ

У Мексиці зафіксували першу у світі смерть людини від нового штаму пташиного грипу - ВООЗ

Київ • УНН

 • 19233 перегляди

У Мексиці 59-річний чоловік помер після захворювання пташиним грипом типу (A(H5N2). Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я це перший у світі лабораторно підтверджений випадок зараження людини вірусом грипу типу A.

У Мексиці зафіксували першу смерть людини від після захворювання пташиним грипом типу (A(H5N2). Про це пише УНН з посиланням на заяву ВООЗ.

Деталі 

За даними організації, 59-річний житель штату Мексики був госпіталізований у столиці Мехіко і помер 24 квітня після того, як у нього піднялася температура, спостерігалися задишка, діарея, нудота і загальний дискомфорт.

У МОЗ Мексики зазначили, що у цієї людини була хронічна хвороба нирок і діабет 2 типу.

Це перший лабораторно підтверджений випадок зараження людини вірусом грипу A (H5N2), зареєстрований у всьому світі, і перший випадок зараження вірусом H5 птиці людини, зареєстрований у Мексиці

- йдеться в заяві ВООЗ. 

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Доповнення

Зазначається, що джерело зараження вірусом у цьому випадку наразі невідоме, віруси A(H5N2) були зареєстровані у свійських птахів у Мексиці. Вчені заявили, що цей випадок не пов’язаний зі спалахом пташиного грипу H5N1 у Сполучених Штатах, яким заразилися троє працівників молочних ферм.

Також у ВООЗ заспокоюють, що нині ризик зараження вірусом пташиного грипу для населення є низьким.

Нагадаємо

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреїсус вважає, що світ, як і раніше, не готовий до боротьби з черговою пандемією. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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