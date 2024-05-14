Кожні 9 хвилин у світі від укусів тварин помирає одна людина - ВООЗ

Щорічно по всьому світу понад 59 тисяч людей помирають внаслідок укусів собак. Це означає, що кожні 9 хвилин помирає одна людина, причому 40% цих смертей припадає на дітей до 15 років. Таку статистику озвучив виконуючий обов’язки керівника програм громадського здоров’я ВООЗ в Україні Арон Арегей під час брифінгу у вівторок, передає кореспондент УНН.

По всьому світу щорічно понад 59 тисяч смертей серед людей стається за рік зазвичай через укуси собак. По факту, кожні 9 хвилин у світі помирає одна людина, і 40% всіх цих смертей – серед дітей до 15 років. Бо відомо, що багато собак та інших домашніх тварин мають більший контакт з дитиною, ніж з батьками. І ось чому група ризику саме діти, коли ми розглядаємо сказ