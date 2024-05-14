Каждые 9 минут в мире от укусов животных умирает один человек - ВОЗ

Ежегодно по всему миру более 59 тысяч человек умирают в результате укусов собак. Это означает, что каждые 9 минут умирает один человек, причем 40% этих смертей приходится на детей до 15 лет. Такую статистику озвучил исполняющий обязанности руководителя программ общественного здоровья ВОЗ в Украине Арон Арегей во время брифинга во вторник, передает корреспондент УНН.

По всему миру ежегодно более 59 тысяч смертей среди людей происходит за год обычно из-за укусов собак. По факту, каждые 9 минут в мире умирает один человек, и 40% всех этих смертей - среди детей до 15 лет. Потому что известно, что многие собаки и другие домашние животные имеют больший контакт с ребенком, чем с родителями. И вот почему группа риска именно дети, когда мы рассматриваем бешенство - рассказал доктор Арон Арегей.

Напомним

Украина профинансировала вакцины для противоэпизоотических мероприятий против бешенства диких и домашних животных, поскольку случаи бешенства среди домашних животных растут.