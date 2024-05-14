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Держава повністю профінансувала придбання вакцини від сказу для тварин

Держава повністю профінансувала придбання вакцини від сказу для тварин

Київ • УНН

 • 14241 перегляди

Україна профінансувала вакцини для протиепізоотичних заходів проти сказу диких і домашніх тварин, оскільки випадки сказу серед домашніх тварин зростають.

Україна профінансувала вакцини для протиепізоотичних заходів для диких та свійських тварин, адже все частіше фіксуються випадки захворюваності на сказ саме у домашніх тварин. Про це розповів голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук під час брифінгу у вівторок, передає кореспондент УНН.

Держава повністю профінансувала і виділила кошти на придбання вакцини. Вакцина для протиепізоотичних заходів є двох видів – пероральна і парентеральна. Щоб було зрозуміліше, пероральна вакцина розкладається на території і раніше застосовувалася за допомогою авіації для диких тварин, таких як лисиці та єноти. Парентеральна вакцина призначена для домашніх тварин, таких як коти та собаки

 - розповів Ткачук.

Він наголошує, що дуже важливо вакцинувати своїх домашніх тварин, адже зараз фіксуються випадки сказу у домашніх тварин, що становить загрозу для всіх оточуючих, особливо для їх власників. Ткачук додав, що цього року вони вже виявили чимало випадків сказу серед домашніх тварин.

Нагадаємо

Наразі в Україні є понад 50 тисяч доз антирабічної вакцини, наданої міжнародними партнерами як гуманітарна допомога, що є достатнім для проведення всіх необхідних курсів лікування.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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