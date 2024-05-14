Держава повністю профінансувала придбання вакцини від сказу для тварин
Київ • УНН
Україна профінансувала вакцини для протиепізоотичних заходів проти сказу диких і домашніх тварин, оскільки випадки сказу серед домашніх тварин зростають.
Україна профінансувала вакцини для протиепізоотичних заходів для диких та свійських тварин, адже все частіше фіксуються випадки захворюваності на сказ саме у домашніх тварин. Про це розповів голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук під час брифінгу у вівторок, передає кореспондент УНН.
Держава повністю профінансувала і виділила кошти на придбання вакцини. Вакцина для протиепізоотичних заходів є двох видів – пероральна і парентеральна. Щоб було зрозуміліше, пероральна вакцина розкладається на території і раніше застосовувалася за допомогою авіації для диких тварин, таких як лисиці та єноти. Парентеральна вакцина призначена для домашніх тварин, таких як коти та собаки
Він наголошує, що дуже важливо вакцинувати своїх домашніх тварин, адже зараз фіксуються випадки сказу у домашніх тварин, що становить загрозу для всіх оточуючих, особливо для їх власників. Ткачук додав, що цього року вони вже виявили чимало випадків сказу серед домашніх тварин.
Нагадаємо
Наразі в Україні є понад 50 тисяч доз антирабічної вакцини, наданої міжнародними партнерами як гуманітарна допомога, що є достатнім для проведення всіх необхідних курсів лікування.