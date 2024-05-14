Государство полностью профинансировало приобретение вакцины от бешенства для животных

Украина профинансировала вакцины для противоэпизоотических мероприятий для диких и домашних животных, ведь все чаще фиксируются случаи заболеваемости бешенством именно у домашних животных. Об этом рассказал председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Сергей Ткачук во время брифинга во вторник, передает корреспондент УНН.

Государство полностью профинансировало и выделило средства на приобретение вакцины. Вакцина для противоэпизоотических мероприятий есть двух видов - пероральная и парентеральная. Чтобы было понятнее, пероральная вакцина разлагается на территории и ранее применялась с помощью авиации для диких животных, таких как лисы и еноты. Парентеральная вакцина предназначена для домашних животных, таких как кошки и собаки - рассказал Ткачук.

Он отмечает, что очень важно вакцинировать своих домашних животных, ведь сейчас фиксируются случаи бешенства у домашних животных, что представляет угрозу для всех окружающих, особенно для их владельцев. Ткачук добавил, что в этом году они уже обнаружили немало случаев бешенства среди домашних животных.

Напомним

Сейчас в Украине есть более 50 тысяч доз антирабической вакцины, предоставленной международными партнерами в качестве гуманитарной помощи, что является достаточным для проведения всех необходимых курсов лечения.