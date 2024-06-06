В Мексике зафиксировали первую в мире смерть человека от нового штамма птичьего гриппа-ВОЗ

В Мексике зафиксировали первую смерть человека от после заболевания птичьим гриппом типа (A(H5N2). Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление ВОЗ.

Детали

По данным организации, 59-летний житель штата Мексики был госпитализирован в столице Мехико и умер 24 апреля после того, как у него поднялась температура, наблюдались одышка, диарея, тошнота и общий дискомфорт.

В Минздраве Мексики отметили, что у этого человека была хроническая болезнь почек и диабет 2 типа.

Это первый лабораторно подтвержденный случай заражения человека вирусом гриппа A (H5N2), зарегистрированный во всем мире, и первый случай заражения вирусом H5 птицы человека, зарегистрированный в Мексике - говорится в заявлении ВОЗ.

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Дополнение

Отмечается, что Источник заражения вирусом в этом случае пока неизвестен, вирусы A(H5N2) были зарегистрированы у домашних птиц в Мексике. Ученые заявили, что этот случай не связан со вспышкой птичьего гриппа H5N1 в Соединенных Штатах, которым заразились три рабочих молочных ферм.

Также В ВОЗ успокаивают, что в настоящее время риск заражения вирусом птичьего гриппа для населения является низким.

Напомним

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус считает, что мир по-прежнему не готов к борьбе с очередной пандемией.