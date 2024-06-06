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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

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Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
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Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

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"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
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"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

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Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт
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Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт

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В Мексике зафиксировали первую в мире смерть человека от нового штамма птичьего гриппа-ВОЗ

В Мексике 59-летний мужчина умер после заболевания птичьим гриппом типа (A (H5N2). Согласно данным Всемирной организации здравоохранения это первый в мире лабораторно подтвержденный случай заражения человека вирусом гриппа типа A.

Новости Мира •   •  4159 просмотра
В Мексике зафиксировали первую в мире смерть человека от нового штамма птичьего гриппа-ВОЗ

Последний шаг: Украина ратифицировала соглашение с ЕС для доступа к Ukraine Facility на 50 млрд евро

Украина ратифицировала соглашение с ЕС о получении 50 миллиардов евро в течение 4 лет в рамках программы Ukraine Facility, которая требует реформ для приближения Украины к членству в ЕС, при этом в этом году будет получено 16 миллиардов евро.

Экономика •   •  5511 просмотра
Последний шаг: Украина ратифицировала соглашение с ЕС для доступа к Ukraine Facility на 50 млрд евро

Премию лучшим участникам ВНО в этом году не будут присуждать: Рада приняла решение

Верховная Рада Украины приняла решение не присуждать премию лучшим участникам ВНО в 2024 году из-за изменений в организации вступительной кампании. 5 млн гривен, выделенных на премию, решили перенаправить на военные нужды.

Общество •   •  5328 просмотра
Премию лучшим участникам ВНО в этом году не будут присуждать: Рада приняла решение

На Харьковщине масштабный лесной пожар, остановить его почти невозможно из-за заминирования

В Харьковской области масштабный лесной пожар площадью 3500 гектаров практически невозможно потушить из-за того, что территория заминирована.

Общество •   •  5943 просмотра
На Харьковщине масштабный лесной пожар, остановить его почти невозможно из-за заминирования

На фронте сегодня уже состоялось 44 столкновений, враг активнее всего пытался улучшить свои позиции на Покровском направлении - Генштаб

Сегодня на фронте произошло 44 боя, при этом противник активно пытается улучшить свои позиции на Покровском направлении.

Война •   •  5941 просмотра
На фронте сегодня уже состоялось 44 столкновений, враг активнее всего пытался улучшить свои позиции на Покровском направлении - Генштаб

Блокаду движения грузовиков на ПП "Рава-Русская" польские протестующие продлили до 7 июня - пограничники

Протестующие блокируют движение грузовиков на ПП "Рава-Русская-Хребенное" на украинско-польской границе до полуночи 7 июня, не позволяя грузовикам покинуть Украину.

Общество •   •  5418 просмотра
Блокаду движения грузовиков на ПП "Рава-Русская" польские протестующие продлили до 7 июня - пограничники

В Швейцарии во время военных учений пилоты отработали взлет и посадку на автостраду

Военно-воздушные силы Швейцарии провели учения, во время которых пилоты отработали маневры взлета и посадки истребителей на шоссе, возобновив подобные маневры в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Европе и необходимостью повышения боеготовности.

Новости Мира •   •  4135 просмотра
В Швейцарии во время военных учений пилоты отработали взлет и посадку на автостраду

Республиканцы заблокировали в Сенате законопроект, который признал право и защитил доступ к контрацепции в США

Республиканцы заблокировали в Сенате законопроект, который признавал бы законное право на доступ к средствам контрацепции по всей стране.

Новости Мира •   •  3998 просмотра
Республиканцы заблокировали в Сенате законопроект, который признал право и защитил доступ к контрацепции в США

Международные резервы Украины "похудели" на 7,9% - до 39 млрд долларов: НБУ объяснил продажей валюты

Международные резервы Украины сократились на 7,9% до 39 млрд долларов по состоянию на 1 июня 2024 года через валютные интервенции Национального банка Украины для обеспечения стабильности обменного курса, выплат по долгам в иностранной валюте и выплат Международному валютному фонду, что частично компенсировалось поступлениями от размещения государственных облигаций в иностранной валюте и международных партнеров.

Экономика •   •  5208 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 7,9% - до 39 млрд долларов: НБУ объяснил продажей валюты

Ко Дню журналиста: в Раде зарегистрировали законопроект об усилении гарантий деятельности медиа

В парламенте зарегистрирован законопроект № 11321 об усилении некоторых гарантий деятельности медиа, журналистов и граждан на доступ к информации.

Общество •   •  6868 просмотра
Ко Дню журналиста: в Раде зарегистрировали законопроект об усилении гарантий деятельности медиа