У Мексиці активізувався вулкан Попокатепетль
Київ • УНН
Вулкан Попокатепетль у Мексиці активізувався, викидаючи пару, попіл, газ і розпечені уламки гірських порід протягом останніх 24 годин, що змусило владу застерегти від сходження на вулкан і перебування поблизу нього.
У Мексиці вулкан Попокатепетль почав викидати в атмосферу пар та попіл, повідомляє Національний центр із запобігання стихійним лихам. Передає УНН. Вулкан знаходиться за 70 км від міста Мехіко.
Деталі
За останні 24 години зафіксовано дев'ять викидів низької інтенсивності, а також 1394 хвилини вулканічного тремтіння високої частоти та низької амплітуди. Обидва вулканічні прояви супроводжувалися водяною парою, викидом газу та попелу
Викиди вулканічних газів та попелу розсіюється у напрямку північно-північного сходу. Центр рекомендував не підніматися на вулкан через вибухи, пов'язані з викидами "розпечених уламків", і попередив, що перебувати в зоні Попокатепетля небезпечно.
Наприкінці лютого Попокатепетль почав вивергатися, викинувши в небо стовп попелу та пари на кілька кілометрів. За даними центру, на початку березня вулкан щодня здійснює кілька викидів попелу, газу та розпечених уламків кам'яних порід.
Галапагоський вулкан почав виверження на безлюдному острові04.03.24, 04:23 • 33959 переглядiв