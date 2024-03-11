В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль

В Мексике вулкан Попокатепетль начал выбрасывать в атмосферу пар и пепел, сообщает Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий. Передает УНН. Вулкан находится в 70 км от города Мехико.

Детали

За последние 24 часа зафиксировано девять выбросов низкой интенсивности, а также 1394 минуты вулканического дрожания высокой частоты и низкой амплитуды. Оба вулканических проявления сопровождались водяным паром, выбросом газа и пепла говорится в сообщении центра.

Выбросы вулканических газов и пепла рассеивается в направлении северо-северо-востока. Центр рекомендовал не подниматься на вулкан из-за взрывов, связанных с выбросами "раскаленных обломков", и предупредил, что находиться в зоне Попокатепетля опасно.

В конце февраля Попокатепетль начал извергаться, выбросив в небо столб пепла и пара на несколько километров. По данным центра, в начале марта вулкан ежедневно осуществляет несколько выбросов пепла, газа и раскаленных обломков каменных пород.

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