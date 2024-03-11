В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль
Киев • УНН
Вулкан Попокатепетль в Мексике активизировался, выбрасывая пар, пепел, газ и раскаленные обломки горных пород в течение последних 24 часов, что заставило власти предостеречь от восхождения на вулкан и пребывания вблизи него.
В Мексике вулкан Попокатепетль начал выбрасывать в атмосферу пар и пепел, сообщает Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий. Передает УНН. Вулкан находится в 70 км от города Мехико.
Детали
За последние 24 часа зафиксировано девять выбросов низкой интенсивности, а также 1394 минуты вулканического дрожания высокой частоты и низкой амплитуды. Оба вулканических проявления сопровождались водяным паром, выбросом газа и пепла
Выбросы вулканических газов и пепла рассеивается в направлении северо-северо-востока. Центр рекомендовал не подниматься на вулкан из-за взрывов, связанных с выбросами "раскаленных обломков", и предупредил, что находиться в зоне Попокатепетля опасно.
В конце февраля Попокатепетль начал извергаться, выбросив в небо столб пепла и пара на несколько километров. По данным центра, в начале марта вулкан ежедневно осуществляет несколько выбросов пепла, газа и раскаленных обломков каменных пород.
Галапагосский вулкан начал извержение на необитаемом острове4 марта 2024, 02:23 • 32171 просмотр
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль
В Индонезии 19 человек погибли из-за наводнения, еще семеро пропали без вести
Назвали фаворита "Оскара" в главных номинациях
В США во время стрельбы на вечеринке погибли три человека
184 взрыва за день: россияне обстреляли десять громад Сумщины
Зеленский отреагировал на слова Папы о белом флаге для Украины
В Херсоне прогремела серия взрывов
Главкома ВМФ России отправили в отставку - СМИ
Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на поле боя
Британская принцесса Кейт опубликовала первое фото после операции
Популярные
россияне запустили ракету на Миргород
Кулеба ответил Папе Римскому: Наш флаг - сине-желтый, и мы не будем поднимать других
Трамп раскритиковал политику Байдена в отношении рф и назвал его "идиотом"
Войска рф атаковали Херсонщину с дрона: ранен 54-летний мужчина
Ночью россияне обстреляли Мирноград новыми авиабомбами
Публикации
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы естьЭксклюзив
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам
В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль
Вулкан Попокатепетль в Мексике активизировался, выбрасывая пар, пепел, газ и раскаленные обломки горных пород в течение последних 24 часов, что заставило власти предостеречь от восхождения на вулкан и пребывания вблизи него.
В Индонезии 19 человек погибли из-за наводнения, еще семеро пропали без вести
Сильные дожди вызвали наводнения и оползни на Западной Суматре, Индонезия, в результате чего 19 человек погибли, 7 пропали без вести, а более 70 000 человек были эвакуированы.
Назвали фаворита "Оскара" в главных номинациях
Биографический триллер "Оппенгеймер" о создателе атомной бомбы является главным фаворитом на несколько премий "Оскар" в этом году, включая "Лучший фильм", "Лучший актер", "Лучшая режиссура" и "Лучшая мужская роль второго плана".
В США во время стрельбы на вечеринке погибли три человека
Три человека погибли, несколько получили ранения в результате стрельбы на частной вечеринке в Дженсборо, штат Арканзас.
184 взрыва за день: россияне обстреляли десять громад Сумщины
Россияне обстреляли 10 населенных пунктов в Сумской области, вызвав 184 взрыва из различных видов оружия, включая минометы, артиллерию, ракеты и беспилотники.
Зеленский отреагировал на слова Папы о белом флаге для Украины
Президент Зеленский раскритиковал предложение Папы относительно переговоров Украины с Россией, заявив, что Церковь должна быть с людьми, которые защищают свою жизнь, а не заниматься "виртуальным посредничеством" издалека.
В Херсоне прогремела серия взрывов
В Херсоне произошла серия взрывов, когда российские войска обстреляли город с временно оккупированного левого берега.
Главкома ВМФ России отправили в отставку - СМИ
Главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов отправлен в отставку, его заменит командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, сообщают российские СМИ.
Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на поле боя
Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на фронте и результаты Международной конференции в поддержку Украины, состоявшейся в Париже, при этом Зеленский поблагодарил Макрона за оборонный пакет и его лидерство в запуске инициатив в поддержку Украины.
Британская принцесса Кейт опубликовала первое фото после операции
Британская принцесса Кейт, после восстановления после операции на животе, поделилась фотографией со своими тремя детьми, поблагодарив общественность за поддержку и поздравив с Днем матери.