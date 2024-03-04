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Галапагосский вулкан начал извержение на необитаемом острове

Галапагосский вулкан начал извержение на необитаемом острове

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 02:23  •  10173 просмотра

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Эквадорский вулкан Ла-Кумбре на необитаемом острове Фернандина в Галапагосском архипелаге начал извергаться, выбрасывая газ и лаву, но не представляет никакой угрозы.

Эквадорский вулкан Ла-Кумбре, являющийся частью Галапагосского архипелага, начал извергаться, сообщило правительство южноамериканской страны, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Непосредственной опасности нет, поскольку остров, где расположен вулкан, необитаем, подтвердило министерство окружающей среды.

Выбросы газа и тепловые аномалии были обнаружены с помощью спутниковых систем

говорится в заявлении министерства, добавляя, что хотя они будут продолжать следить за вулканом, извержение не повлияет на туризм на островах.

Ла Кумбре на острове Фернандина является одним из многочисленных действующих вулканов на Галапагосских островах, которые находятся почти в 1000 км от материкового Эквадора.

На снимках, сделанных издалека и распространенных в социальных сетях, видно, как сияющая лава движется в предрассветной темноте рано в воскресенье.

Последний раз вулкан извергался в 2020 году после нескольких лет активности.

В Исландии эвакуировали город из-за угрозы извержения вулкана2 марта 2024, 22:41 • 38065 просмотров

Лилия Подоляк

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