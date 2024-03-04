Галапагосский вулкан начал извержение на необитаемом острове
Киев • УНН
Эквадорский вулкан Ла-Кумбре на необитаемом острове Фернандина в Галапагосском архипелаге начал извергаться, выбрасывая газ и лаву, но не представляет никакой угрозы.
Эквадорский вулкан Ла-Кумбре, являющийся частью Галапагосского архипелага, начал извергаться, сообщило правительство южноамериканской страны, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Непосредственной опасности нет, поскольку остров, где расположен вулкан, необитаем, подтвердило министерство окружающей среды.
Выбросы газа и тепловые аномалии были обнаружены с помощью спутниковых систем
Ла Кумбре на острове Фернандина является одним из многочисленных действующих вулканов на Галапагосских островах, которые находятся почти в 1000 км от материкового Эквадора.
На снимках, сделанных издалека и распространенных в социальных сетях, видно, как сияющая лава движется в предрассветной темноте рано в воскресенье.
Последний раз вулкан извергался в 2020 году после нескольких лет активности.
В Исландии эвакуировали город из-за угрозы извержения вулкана2 марта 2024, 22:41 • 38065 просмотров
Галапагосский вулкан начал извержение на необитаемом острове
Эквадорский вулкан Ла-Кумбре на необитаемом острове Фернандина в Галапагосском архипелаге начал извергаться, выбрасывая газ и лаву, но не представляет никакой угрозы.
Никки Хейли побеждает Дональда Трампа в округе Колумбия
Никки Хейли победила Дональда Трампа на республиканских праймериз в округе Колумбия, получив все 19 голосов делегатов, набрав 62,8% голосов против 33,3% у Трампа.
Корея и США начали совместные учения Freedom Shield
Южная Корея и США начали совместные военные учения под названием "Щит свободы" (Freedom Shield) с 7 по 14 марта, чтобы отработать реагирование на ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи.
В России объявили в международный розыск бывшего посла Украины в Казахстане
Россия объявила бывшего посла Украины в Казахстане в международный розыск за комментарии, которые он сделал в поддержку убийства россиян на войне.
Оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту
Движение по Крымскому мосту было временно перекрыто оккупантами. Проезд по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог.
В результате российской атаки на Одессу погибла врач-педиатр
Во время российской атаки на Одессу 2 марта погиб врач-педиатр.
На Гаити произошел массовый побег заключенных из тюрьмы: погибли 10 человек
Десять человек погибли во время массового побега из крупнейшей тюрьмы Гаити в Порт-о-Пренсе в результате нападения вооруженных людей, а тысячи заключенных сбежали во время беспорядков.
Правительство Британии предупредили о росте террористической угрозы
Британская разведка предупредила членов парламента о растущей террористической угрозе в Великобритании из-за перехваченных разговоров экстремистов и риска скоординированных атак или атак "волков-одиночек", особенно во время Рамадана, начинающегося 10 марта.
CNN: законопроект о помощи Украине может появиться в Палате представителей США до апреля
Палата представителей может проголосовать за двухпартийный законопроект о предоставлении Украине и союзникам 95 миллиардов долларов помощи в конце марта или в апреле после принятия закона о финансировании правительства.
Германия будет контролировать воздушное пространство НАТО над Балтией
В течение следующих девяти месяцев ВВС Германии возьмут под свой контроль патрулирование воздушного пространства НАТО над Эстонией, Латвией и Литвой с авиабазы в Латвии.