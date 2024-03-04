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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Галапагоський вулкан почав виверження на безлюдному острові

Київ • УНН

 • 33959 перегляди

Еквадорський вулкан Ла-Кумбре на безлюдному острові Фернандіна в Галапагоському архіпелазі почав вивергатися, викидаючи газ і лаву, але не становить жодної загрози.

Галапагоський вулкан почав виверження на безлюдному острові

Еквадорський вулкан Ла-Кумбре, що є частиною Галапагоського архіпелагу, почав вивергатися, повідомив уряд південноамериканської країни, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Безпосередньої небезпеки немає, оскільки острів, де розташований вулкан, нежилий, підтвердило міністерство навколишнього середовища.

Викиди газу та теплові аномалії були виявлені за допомогою супутникових систем

йдеться в заяві міністерства, додаючи, що хоча вони продовжуватимуть стежити за вулканом, виверження не вплине на туризм на островах.

Ла Кумбре на острові Фернандіна є одним із численних діючих вулканів на Галапагоських островах, які знаходяться майже в 1000 км від материкового Еквадору.

На знімках, зроблених здалеку та поширених у соціальних мережах, видно, як сяюча лава рухається в передсвітанковій темряві рано в неділю.

Востаннє вулкан вивергався у 2020 році після кількох років активності.

В Ісландії евакуювали місто через загрозу виверження вулкана03.03.24, 00:41 • 42246 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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