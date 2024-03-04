Галапагоський вулкан почав виверження на безлюдному острові
Київ • УНН
Еквадорський вулкан Ла-Кумбре на безлюдному острові Фернандіна в Галапагоському архіпелазі почав вивергатися, викидаючи газ і лаву, але не становить жодної загрози.
Еквадорський вулкан Ла-Кумбре, що є частиною Галапагоського архіпелагу, почав вивергатися, повідомив уряд південноамериканської країни, пише Reuters, передає УНН.
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Безпосередньої небезпеки немає, оскільки острів, де розташований вулкан, нежилий, підтвердило міністерство навколишнього середовища.
Викиди газу та теплові аномалії були виявлені за допомогою супутникових систем
Ла Кумбре на острові Фернандіна є одним із численних діючих вулканів на Галапагоських островах, які знаходяться майже в 1000 км від материкового Еквадору.
На знімках, зроблених здалеку та поширених у соціальних мережах, видно, як сяюча лава рухається в передсвітанковій темряві рано в неділю.
Востаннє вулкан вивергався у 2020 році після кількох років активності.
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