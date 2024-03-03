В Ісландії евакуювали місто через загрозу виверження вулкана
Київ • УНН
В Ісландії евакуювали місто через загрозу виверження вулкана На Рейк'янесі також сталося кілька землетрусів.
Жителів міста Гріндавік на південному заході Ісландії евакуювали через загрозу виверження вулкана, розташованого на острові Рейк'янес, повідомляє АР, передає УНН.
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За даними АР, окрім Гріндавіка влада евакуювала людей з геотермального курорту "Блакитна лагуна", який розташований на цьому півострові. Евакуація пройшла успішно.
У Гріндавіку живуть 3,8 тис. осіб, місто розташоване за 50 км від столиці Ісландії Рейк'явіка. Пізніше повідомили, що вчені розцінюють відсутність виверження як найімовірніший сценарій.
Доповнення
На початку лютого в Гріндавіку також проходила евакуація через виверження вулкана, розташованого на Рейк'янесі.
Виверження вулкана в Ісландії: лава розірвала трубопровід для опалення і гарячої води09.02.24, 04:18 • 28753 перегляди