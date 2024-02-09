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Виверження вулкана в Ісландії: лава розірвала трубопровід для опалення і гарячої води

Виверження вулкана в Ісландії: лава розірвала трубопровід для опалення і гарячої води

Київ • УНН

 • 28751 перегляди

Виверження вулкану в Ісландії призвело до того, що лава розірвала трубопровід, який забезпечує опаленням і гарячою водою понад 20 000 будинків.

Департамент цивільного захисту та управління в надзвичайних ситуаціях Ісландії оголосив надзвичайний стан після того, як лава потекла по трубі, що використовується для опалення будинків, викликавши розрив труби. Про це пише DW, передає УНН.

Деталі

Рікке Педерсен, який очолює дослідницьку групу Північного вулканологічного центру в Рейк'явіку, сказав, що понад 20 000 людей втратили доступ до гарячої води. Аеропорт Кефлавік у Рейк'явіку також втратив доступ до гарячої води, але заявив, що в іншому він працює у звичайному режимі.

Управління цивільного захисту закликало людей у постраждалому районі використовувати лише один маленький електричний обігрівач на домогосподарство, щоб уникнути відключень електроенергії. Відновлення гарячого водопостачання через аварійний трубопровід, який вже будується, може тривати кілька днів.

Доповнення

На території Ісландії є  33 активних вулканічних системи, найбільшої кількості в Європі. До березня 2021 року на півострові Рейкьянес не було жодного виверження протягом восьми століть.

Вулкан на півострові Рейк'янес на південному заході Ісландії вивергся в четвер втретє з грудня, викинувши потоки лави на висоту до 80 метрів.

Останнє виверження в цьому районі почалося 14 січня і тривало близько двох днів . Потоки лави досягли околиць рибальського містечка Гріндавік, звідки евакуювали майже 4 тисячі жителів, а деякі будинки підпалили.

В Ісландії вулкан активізувався втретє за два місяці, вивергаючи лаву і дим08.02.24, 13:20 • 22100 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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