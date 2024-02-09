Извержение вулкана в Исландии: лава разорвала трубопровод для отопления и горячей воды
Киев • УНН
Извержение вулкана в Исландии привело к тому, что лава разорвала трубопровод, который обеспечивает отоплением и горячей водой более 20 000 домов.
Департамент гражданской защиты и управления в чрезвычайных ситуациях Исландии объявил чрезвычайное положение после того, как лава потекла по трубе, используемой для отопления домов, вызвав разрыв трубы. Об этом пишет DW, передает УНН.
Детали
Рикке Педерсен, возглавляющий исследовательскую группу Северного вулканологического центра в Рейкьявике, сказал, что более 20 000 человек потеряли доступ к горячей воде. Аэропорт Кефлавик в Рейкьявике также потерял доступ к горячей воде, но заявил, что в остальном он работает в обычном режиме.
Управление гражданской защиты призвало людей в пострадавшем районе использовать только один маленький электрический обогреватель на домохозяйство, чтобы избежать отключений электроэнергии. Восстановление горячего водоснабжения через аварийный трубопровод, который уже строится, может занять несколько дней.
Дополнение
На территории Исландии есть 33 активных вулканических системы, наибольшего количества в Европе. До марта 2021 года на полуострове Рейкьянес не было ни одного извержения в течение восьми веков.
Вулкан на полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии извергся в четверг в третий раз с декабря, выбросив потоки лавы на высоту до 80 метров.
Последнее извержение в этом районе началось 14 января и продолжалось около двух дней. Потоки лавы достигли окрестностей рыбацкого городка Гриндавик, откуда эвакуировали почти 4 тысячи жителей, а некоторые дома подожгли.
В Исландии вулкан активизировался третий раз за два месяца, извергая лаву и дым08 февраль 2024, 11:20 • 16965 просмотров
Извержение вулкана в Исландии: лава разорвала трубопровод для отопления и горячей воды
Извержение вулкана в Исландии привело к тому, что лава разорвала трубопровод, который обеспечивает отоплением и горячей водой более 20 000 домов.
WP: интервью Путина может убедить республиканцев блокировать военную помощь Украине
Интервью Путина Такеру Карлсону демонстрирует связь Кремля с Республиканской партией Трампа и может повысить шансы Дональда Трампа на переизбрание, убедив республиканцев продолжать блокировать военную помощь США Украине.
The Economist: Увольнение Валерия Залужного - новый решающий этап в войне
Увольнение Зеленским генерала Залужного и назначение генерала Сырского означает новый решающий этап в войне и риски допустить ошибки.
В России пожар и взрывы на нефтеперерабатывающем заводе, очевидцы пишут о звуках дронов
Очевидцы сообщают, что во время пожара на Ильичевском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае России 9 февраля они слышали беспилотники и взрывы.
Foreign Affairs: Киев покорил российский флот, как это удалось сделать
Украина получила контроль над Черным морем, уничтожив 9 крупных российских кораблей, обезопасив пути экспорта зерна и усложнив российские поставки в Крым.
Байдену не будут предъявлять обвинения по делу о секретных документах
Министерство юстиции заявило, что хотя Байден непреднамеренно хранил секретные документы у себя дома, ему не будет предъявлено уголовных обвинений.
Такер Карлсон встретился в Москве с Эдвардом Сноуденом
Такер Карлсон встретился с Эдвардом Сноуденом и Тарой Рид во время поездки в Москву, где он также взял интервью у Владимира Путина.
Times: Нуланд хотела примирить Зеленского и Залужного
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила уладить разногласия между президентом Украины Владимиром Зеленским и начальником Генштаба ВСУ Залужным из-за намерения Зеленского уволить генерала.
На Львовщине чиновник присвоил миллион, предназначенный для ВПЛ
Руководителю предприятия во Львовской области предъявлено обвинение в растрате почти 1 млн грн бюджетных средств, предназначенных для внутренне перемещенных лиц.
Канада и Финляндия обсудили совместное восстановление Украины
Министры торговли Канады и Финляндии обсудили свою решительную приверженность поддержке восстановления и реконструкции Украины путем сотрудничества в сфере перехода к зеленой экономике и ответственной добычи критически важных полезных ископаемых.