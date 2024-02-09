Извержение вулкана в Исландии: лава разорвала трубопровод для отопления и горячей воды

Департамент гражданской защиты и управления в чрезвычайных ситуациях Исландии объявил чрезвычайное положение после того, как лава потекла по трубе, используемой для отопления домов, вызвав разрыв трубы. Об этом пишет DW, передает УНН.

Детали

Рикке Педерсен, возглавляющий исследовательскую группу Северного вулканологического центра в Рейкьявике, сказал, что более 20 000 человек потеряли доступ к горячей воде. Аэропорт Кефлавик в Рейкьявике также потерял доступ к горячей воде, но заявил, что в остальном он работает в обычном режиме.

Управление гражданской защиты призвало людей в пострадавшем районе использовать только один маленький электрический обогреватель на домохозяйство, чтобы избежать отключений электроэнергии. Восстановление горячего водоснабжения через аварийный трубопровод, который уже строится, может занять несколько дней.

Дополнение

На территории Исландии есть 33 активных вулканических системы, наибольшего количества в Европе. До марта 2021 года на полуострове Рейкьянес не было ни одного извержения в течение восьми веков.

Вулкан на полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии извергся в четверг в третий раз с декабря, выбросив потоки лавы на высоту до 80 метров.

Последнее извержение в этом районе началось 14 января и продолжалось около двух дней. Потоки лавы достигли окрестностей рыбацкого городка Гриндавик, откуда эвакуировали почти 4 тысячи жителей, а некоторые дома подожгли.

В Исландии вулкан активизировался третий раз за два месяца, извергая лаву и дым