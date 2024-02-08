В Исландии вулкан активизировался третий раз за два месяца, извергая лаву и дым

Вулкан на юго-западе Исландии выбросил лаву и дым во время нового извержения - третьего с декабря, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Захватывающие кадры с полуострова Рейкьянес показали, как расплавленная порода сочится вдоль трещины длиной около 3 км неподалеку от Силингарфелла.

Шлейфы лавы поднялись в воздух на высоту более 50 метров, свидетелем чего стал вертолет береговой охраны, пролетавший над полуостровом рано утром в четверг.

Дополнение

Соседний город Гриндавик уже был эвакуирован во время последнего извержения 14 января, а в четверг гостям было приказано покинуть популярный геотермальный спа-центр Голубой лагуны из-за очередного извержения.