В Ісландії вулкан активізувався втретє за два місяці, вивергаючи лаву і дим
Київ • УНН
Вулкан в Ісландії вивергається вже втретє з грудня, вивергаючи лаву і дим
Вулкан на південному заході Ісландії викинув лаву та дим під час нового виверження - третього із грудня, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Захоплюючі кадри з півострова Рейк'янес показали, як розплавлена порода сочиться вздовж тріщини завдовжки близько 3 км неподалік Сілінгарфелла.
Шлейфи лави піднялися в повітря на висоту понад 50 метрів, свідком чого став вертоліт берегової охорони, що пролітав над півостровом рано-вранці в четвер.
Доповнення
Сусідне місто Гріндавік вже було евакуйовано під час останнього виверження 14 січня, а в четвер гостям було наказано залишити популярний геотермальний спа-центр Блакитної лагуни через чергове виверження.