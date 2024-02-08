В Ісландії вулкан активізувався втретє за два місяці, вивергаючи лаву і дим

Вулкан на південному заході Ісландії викинув лаву та дим під час нового виверження - третього із грудня, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Захоплюючі кадри з півострова Рейк'янес показали, як розплавлена порода сочиться вздовж тріщини завдовжки близько 3 км неподалік Сілінгарфелла.

Шлейфи лави піднялися в повітря на висоту понад 50 метрів, свідком чого став вертоліт берегової охорони, що пролітав над півостровом рано-вранці в четвер.

Доповнення

Сусідне місто Гріндавік вже було евакуйовано під час останнього виверження 14 січня, а в четвер гостям було наказано залишити популярний геотермальний спа-центр Блакитної лагуни через чергове виверження.