В Исландии эвакуировали город из-за угрозы извержения вулкана

Жителей города Гриндавик на юго-западе Исландии эвакуировали из-за угрозы извержения вулкана, расположенного на острове Рейкьянес, сообщает АР, передает УНН.

Детали

По данным АР, кроме Гриндавика власти эвакуировали людей с геотермального курорта "Голубая лагуна", который расположен на этом полуострове. Эвакуация прошла успешно.

В Гриндавике живут 3,8 тыс. человек, город расположен в 50 км от столицы Исландии Рейкьявика. Позже сообщили, что ученые расценивают отсутствие извержения как наиболее вероятный сценарий.

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В начале февраля в Гриндавике также проходила эвакуация из-за извержения вулкана, расположенного на Рейкьянесе.

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