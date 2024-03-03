В Исландии эвакуировали город из-за угрозы извержения вулкана
Киев • УНН
В Исландии эвакуировали город из-за угрозы извержения вулкана На Рейкьянсе также произошло несколько землетрясений.
Жителей города Гриндавик на юго-западе Исландии эвакуировали из-за угрозы извержения вулкана, расположенного на острове Рейкьянес, сообщает АР, передает УНН.
Детали
По данным АР, кроме Гриндавика власти эвакуировали людей с геотермального курорта "Голубая лагуна", который расположен на этом полуострове. Эвакуация прошла успешно.
В Гриндавике живут 3,8 тыс. человек, город расположен в 50 км от столицы Исландии Рейкьявика. Позже сообщили, что ученые расценивают отсутствие извержения как наиболее вероятный сценарий.
Дополнение
В начале февраля в Гриндавике также проходила эвакуация из-за извержения вулкана, расположенного на Рейкьянесе.
Извержение вулкана в Исландии: лава разорвала трубопровод для отопления и горячей воды9 февраля 2024, 02:18 • 27344 просмотра
В Исландии эвакуировали город из-за угрозы извержения вулкана
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