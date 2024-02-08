У Маріуполі з березня 2022 року по лютий 2023 року через повномасштабне вторгнення росії загинуло щонайменше 8 тис. людей. Про це повідомляє правозахисна організація Human Rights Watch, яка опублікувала масштабне розслідування щодо документування руйнувань та втрат у Маріуполі, передає УНН.

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Міжнародна неурядова організація Human Rights Watch (HRW) спільно з українською правозахисною організацією Truth Hounds опублікувала масштабне розслідування, того як навесні 2022 року росія захопила Маріуполь.

Звіт ґрунтується на 240 інтерв'ю з переважно переселенцями з Маріуполя проведених HRW та Truth Hounds, а також на аналізі понад 850 фото та відеоматеріалів, документів та десятків супутникових знімків, зроблених HRW і SITU Research. Мультимедійні матеріали включають 3D-реконструкції семи будівель, пошкоджених під час незаконних атак, графічні зображення пошкоджених лікарень, шкіл, та аналіз місць поховань.

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Наша оцінка супутникових знімків та аналіз фото та відео міських цвинтарів, на яких спостерігалося значне збільшення кількості могил, показує, що в період з березня 2022 року до лютого 2023 року в Маріуполі було поховано понад 10 000 осіб, з яких, за нашими оцінками, не менше 8 000, ймовірно, померли з причин, пов'язаних з війною, чи то прямі напади, чи відсутність медичної допомоги, чи чистої води - йдеться у звіті, опублікованому Human Rights Watch

У звіті зазначається, що на основі аналізу супутникових знімків, відеозаписів з дронів, а також фотографій та відео місць поховань було підраховано, що в період з кінця лютого 2022 року по середину лютого 2023 року на п'яти цвинтарях у Маріуполі та його околицях було поховано не менше 10 284 осіб: Мангуш, Новотроїцький, Старокримський та Виноградний цвинтар та цвинтар на вулиці Павлова. Ця кількість просто є мінімальною кількістю людей, які, мабуть, були поховані в цих місцях між цими датами.

Зауважується, що це не оцінка того, скільки людей загинуло під час воєнних дій або скільки людей загинуло за цей період з інших причин, включаючи відсутність медичної допомоги та погану якість води, або з причин, що не пов'язані з війною. Серед тих, хто загинув внаслідок нападів, неможливо визначити, скільки із цих смертей було незаконним.

HRW зауважує, що це - мінімальна оцінка кількості людей, похованих протягом цього періоду.

"Швидше за все, це суттєво занижена загальна кількість людей, які загинули в цей період, враховуючи, що останки деяких жертв могли залишитись серед уламків зруйнованих будівель, деякі могили можуть містити кілька тіл, а деякі з поранених або хворих могли померти або бути похованими за межами міста. Ймовірно, знадобиться ще багато років, щоб зрозуміти точну цифру маріупольців, які були вбиті або померли в цей період", - ідеться у звіті.

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