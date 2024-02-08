В Мариуполе погибло по меньшей мере 8 тыс. человек из-за вторжения рф с марта 2022 года по февраль 2023 года - HRW

В Мариуполе с марта 2022 года по февраль 2023 года из-за полномасштабного вторжения россии погибло по меньшей мере 8 тыс. человек. Об этом сообщает правозащитная организация Human Rights Watch, которая опубликовала масштабное расследование по документированию разрушений и потерь в Мариуполе, передает УНН.

Детали

Международная неправительственная организация Human Rights Watch (HRW) совместно с украинской правозащитной организацией Truth Hounds опубликовала масштабное расследование, того как весной 2022 года россия захватила Мариуполь.

Отчет основывается на 240 интервью с преимущественно переселенцами из Мариуполя, проведенных HRW и Truth Hounds, а также на анализе более 850 фото и видеоматериалов, документов и десятков спутниковых снимков, сделанных HRW и SITU Research. Мультимедийные материалы включают 3D-реконструкции семи зданий, поврежденных во время незаконных атак, графические изображения поврежденных больниц, школ, и анализ мест захоронений.

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Наша оценка спутниковых снимков и анализ фото и видео городских кладбищ, на которых наблюдалось значительное увеличение количества могил, показывает, что в период с марта 2022 года по февраль 2023 года в Мариуполе было похоронено более 10 000 человек, из которых, по нашим оценкам, не менее 8 000, вероятно, умерли по причинам, связанным с войной, будь то прямые нападения, отсутствие медицинской помощи или чистой воды - говорится в отчете, опубликованном Human Rights Watch

В отчете отмечается, что на основе анализа спутниковых снимков, видеозаписей с дронов, а также фотографий и видео мест захоронений было подсчитано, что в период с конца февраля 2022 года по середину февраля 2023 года на пяти кладбищах в Мариуполе и его окрестностях было похоронено не менее 10 284 человек: Мангуш, Новотроицкое, Старокрымское и Виноградное кладбище и кладбище на улице Павлова. Это количество просто является минимальным количеством людей, которые, вероятно, были похоронены в этих местах между этими датами.

Отмечается, что это не оценка того, сколько людей погибло во время военных действий или сколько людей погибло за этот период по другим причинам, включая отсутствие медицинской помощи и плохое качество воды, или по причинам, не связанным с войной. Среди тех, кто погиб в результате нападений, невозможно определить, сколько из этих смертей было незаконным.

HRW отмечает, что это - минимальная оценка количества людей, похороненных в течение этого периода.

"Скорее всего, это существенно заниженное общее количество людей, погибших в этот период, учитывая, что останки некоторых жертв могли остаться среди обломков разрушенных зданий, некоторые могилы могут содержать несколько тел, а некоторые из раненых или больных могли умереть или быть похороненными за пределами города. Вероятно, понадобится еще много лет, чтобы понять точную цифру мариупольцев, которые были убиты или умерли в этот период", - говорится в отчете.

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