В Мариуполе погибло по меньшей мере 8 тыс. человек из-за вторжения рф с марта 2022 года по февраль 2023 года - HRW
Согласно докладу Human Rights Watch, по меньшей мере 8 000 человек погибли в Мариуполе в период с марта 2022 года по февраль 2023 года из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
В результате взрыва в многоэтажке Киева погиб подросток: что известно
Подросток погиб в результате взрыва неизвестного предмета в квартире девятиэтажного дома в Киеве, который вызвал пожар.
Байден раскритиковал республиканцев после того, как Сенат заблокировал соглашение по границе с пакетом помощи Украине
Президент США Байден резко раскритиковал республиканцев за блокирование двухпартийного соглашения по границе и пакета внешней помощи, который предусматривал увеличение финансирования для Украины и Израиля, обвинив бывшего президента Трампа в угрозах законодателям.
Из-за ночной атаки рф в Николаеве частично отсутствует теплоснабжение, дефицита электричества в Украине нет - Минэнерго
В результате российских атак были повреждены теплосети в Николаеве, в результате чего 9 домов остались без тепла, а 82 домохозяйства - без электроэнергии.
На оккупированной Луганщине захватчики раздают повестки и учат молодежь "правильному" блогерству
Оккупанты на Луганщине раздают мужчинам российские паспорта и повестки, а также открывают центр, где будут обучать молодежь пророссийскому блогерству.
россияне ночью обстреляли приграничные районы Сумщины из минометов и артиллерии
Сумская область Украины подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны России ночью, было зафиксировано 18 взрывов в четырех приграничных населенных пунктах.
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
Экологическая ситуация в оккупированном Крыму сложная из-за нехватки водных ресурсов, которые оккупанты беспощадно используют для своих военных баз и предприятий, рассматривая полуостров только как военную базу.
Зеленский поздравил Алиева с переизбранием в президенты: "Стратегические отношения между Украиной и Азербайджаном будут только укрепляться"
Президент Зеленский поздравил президента Алиева с переизбранием в Азербайджане и заявил, что их стратегические отношения будут только укрепляться.
Австралия зафиксировала восьмой самый теплый год за всю историю наблюдений
В 2023 году Австралия пережила восьмой самый теплый год за всю историю наблюдений, согласно климатическим данным Бюро метеорологии, которые показывают, что средняя температура в стране выросла на 1,5°C с 1910 года из-за изменения климата.
Ночная атака рф на Одессу: пострадали двое полицейских
Двое полицейских были ранены в результате ночной атаки вражеских БПЛА на Одессу, в результате которой были повреждены гражданские здания.