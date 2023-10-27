россияне незаконно присваивают жилье украинцев в Мариуполе - горсовет
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Оккупанты продолжают инвентаризировать жилье гражданских жителей временно оккупированного Мариуполя с целью отобрать недвижимость. Об этом сообщил Мариупольский городской совет, пишет УНН.
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"российские оккупанты разрушили наш город, а теперь хотят отобрать у людей, которые спасались от обстрелов, то, что осталось целым. Для создания иллюзии законности они хотят ссылаться на отсутствие владельцев. Но все их планы – не надолго и не имеют юридической силы. Мариуполь освободят, а с Украиной туда вернется законность и порядок", – отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
Детали
Захватчики издали распоряжение о полной инвентаризации многоквартирных и частных домов. Они формируют рабочие группы, которые будут ходить и выявлять владельцев. При их отсутствии, будут заносить дом в соответствующий список.
В горсовете отмечают, что в течение года оккупанты формировали списки так называемого «бесхозного» жилья. По сути – это попытка "легализовать", а фактически присвоить чужое имущество оккупантами, ссылаясь на отсутствие владельцев, говорится в сообщении.
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